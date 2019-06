Aachen

Bei der Klima-Demonstration in Aachen am Freitag haben sich in einer waghalsigen Aktion zwei Kinder von einer Brücke abgeseilt. Die Polizei und das Jugendamt Aachen beendeten nach eigenen Angaben die Aktion.

Kurzzeitig sei die Situation angespannt gewesen, weil die Polizei drohte, die Kinder runterzuholen, sagte der Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend, Schule der Stadt Aachen, Heinrich Brötz, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Er habe dann aber in einem Gespräch mit dem Vater erreichen können, dass dieser seine Kinder die Aktion beenden ließ.

Bilder zeigen die beiden Minderjährigen in Kletterzeug, wie sie in einem Abstand von drei bis vier Metern an Seilen hängen. Zwischen den Seilen spannten die Kinder ein Spruchbanner mit der Aufschrift „Eure Gier kostet unsere Zukunft“. Der Protestzug mehrerer Tausend Menschen, darunter viele Schüler, zur Demo der Protestbewegung Fridays for Future ist von Polizei wegen der Aktion kurzfristig gestoppt worden.

Brötz sagte der dpa, dass sein Fachbereich keinen Anlass gehabt habe, die Kinder in Obhut zu nehmen. Sie seien unter zwölf Jahren und der Vater sei dabei gewesen. Die Kinder waren nach Angaben des Jugendamtsleiters über einen Ohrclip via Funk mit dem Vater verbunden, trugen professionelle Kletterkleidung und machten den Eindruck, dass sie das „nicht zum ersten Mal“ gemacht hätten.

Brötz war nicht bekannt, ob dem Vater durch die Polizei eine Anzeige drohe. „Es sah nicht so aus, ich habe nicht gesehen, dass Personalien aufgenommen wurden. Die Polizei wollte wohl nur, dass die Aktion so schnell wie möglich beendet ist“, erklärte Brötz.

Lesen Sie auch: Tausende Schüler demonstrieren in Aachen für Klimaschutz – auch Rezo ist dabei

Von RND/dpa