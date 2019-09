Der Forschungsprofessor Vernon Bogdanor (76) ist einer der renommiertesten Verfassungsexperten im Vereinigten Königreich. In seinem Buch „Beyond Brexit: Towards a British Constitution“ plädiert der Politikwissenschaftler vom Londoner King’s College für eine Verfassungsreform. Im Interview erklärt er, warum er denkt, dass das Parlament in Sachen Brexit verfassungswidrig gehandelt hat.