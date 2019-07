Ein Fernsehteam findet bei Pegida in Dresden Demonstranten, die den Mord an Walter Lübcke gutheißen. Das ist in etwa so überraschend wie die Tatsache, dass Menschen am FKK-Strand nackt sind. Was hilft gegen den Hass der wütenden Bürger? Zivilität. Ein Kommentar von Jan Sternberg.