Landtagswahlen in drei deutschen Bundesländern. Den Anfang haben Sachsen und Brandenburg am 1. September gemacht, in Thüringen wird am 27. Oktober gewählt.

Hier finden Sie alle Hochrechnungen und Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen 2019. Außerdem: Grafiken zur Sitzverteilung, ein Koalitionsrechner und, ab Bekanntgabe, detaillierte Ergebnisse aus den einzelnen Wahlkreisen.

Landtagswahl Sachsen 2019: Die Stimmenanteile der Parteien

Landtagswahl Sachsen 2019: Gewinne und Verluste der Parteien

Landtagswahl Sachsen 2019: Sitzverteilung

Landtagswahl Sachsen 2019: Koalitionsrechner

Landtagswahl Sachsen 2019: Ergebnisse in den Wahlkreisen

