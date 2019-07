Berlin

Was ist mit der Bundeskanzlerin los? Innerhalb weniger Wochen fing ihr Körper wiederholt unkontrolliert zu Zittern an. Der Gesundheitszustand von Angela Merkel gibt Rätsel auf. Jene Frau, die über die Jahre so unverwüstlich schien, wirkt plötzlich zerbrechlich.

Dreimal innerhalb von gut drei Wochen hat Merkel nun in aller Öffentlichkeit eine solche Zitterattacke durchleben müssen. Vor laufenden Fernsehkameras. Es ist immer der gleiche Ablauf, und immer passiert es, wenn Merkel aus einem offiziellen Anlass regungslos stehen und warten muss.

Zuletzt am Mittwoch beim Staatsbesuch des neuen finnischen Regierungschefs. Die Hände zur Faust geballt, die Lippen zusammengepresst – stemmte sie sich gegen den Anfall. Dabei murmelte die Kanzlerin etwas. Es scheint, als würde sich eine der mächtigsten Frauen der Welt selbst Mut zu zusprechen. Was für die einen ein Bild der Schwäche darstellt, ist für die anderen ein Ausdruck von Menschlichkeit.

Lippenleserin ist sich sicher – das hat sich Merkel gesagt

Doch was hat die Bundeskanzlerin gesagt? Antenne Bayern hat eine Lippenleserin beauftragt, um die Bilder auszuwerten. Judith Harter glaubt zu wissen, dass Merkel den Satz „Ich schaffe das“ mantraartig wiederholt hat.

Merkels dritter Zitteranfall im Video:

Neben den Anfällen wirft auch die Kommunikationsstrategie von Merkel und ihrem engsten Umfeld Fragen auf. Die wiederkehrenden Probleme werden mit „einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Selenskyj“ begründet. Bei der Pressekonferenz mit Rinne meinte Merkel: „Es gibt Fortschritte. Und ich muss damit jetzt eine Weile leben.“

Weitere Fragen zu ihrer Gesundheit beantwortete die Kanzlerin nicht.

Genau genommen ist es sogar schon das vierte Mal, dass Merkel mit einem solchen Schüttelanfall zu kämpfen hat. Bereits bei einem Besuch in Mexiko-Stadt im Juni 2017 zittern ihr beim Empfang durch den damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto die Beine – genau wie jetzt beim Abspielen der Nationalhymnen.

