Die Besuchsregelungen in Pflegeheimen werden in MV vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen deutlich verschärft. Laut Sozialministerium dürfen Bewohner dann nur noch am Tag von einer festgelegten Person besucht werden, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz von landesweit 50 überschritten wird.