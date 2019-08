Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermitteln wegen des Verdachts auf Wahlbetrug. Laut einem Bericht des Berliner " Tagesspiegels" hat ein Wahlhelfer zugegeben, bei der Auszählung der Kommunalwahl im Mai im Landkreis Oder-Spree absichtlich Stimmen der AfD den Grünen zugeschrieben zu haben. Die Kommunalwahl in Brandenburg fand zeitgleich zur Europawahl statt.

Dem " Tagesspiegel" sagte der Verdächtige, er habe aus einem spontanen Impuls aber auch aus Überzeugung heraus gehandelt: „Mein Herz schlägt links.“ Der Wahlhelfer sollte demnach die Stimmen notieren, die Freiwillige aufriefen, nachdem sie die Wahlzettel ausgewertet hatten. Dabei habe er bis zu 50 Stimmen für die Grünen aufgeschrieben, die eigentlich für die AfD abgegeben worden waren.

Brandenburg wählt bald neuen Landtag

"Keiner hat mich kontrolliert. Dann habe ich einfach ein paar blaue Stimmen grün gemacht", sagte der Mann. Aus Mangel an Wahlhelfern gab es in dem Wahllokal kein Vieraugenprinzip. Mit seinem Verhalten könnte sich der Mann der Wahlfälschung schuldig gemacht haben. Darauf stehen bis zu fünf Jahren Haft oder eine Geldstrafe.

Bei der Kommunalwahl kam die AfD in Brandeburg auf 15,9 Prozent der Stimmen. Am 1. September wird dort ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegen SPD und AfD nahezu gleichauf.

Wen würden Sie wählen? Wahl-o-Mat zur Brandenburg-Wahl

pach/RND