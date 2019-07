Politik Großbritannien - Theresa Mays letzte Ansprache Theresa May verabschiedet sich von der Downing Street. Die bisherige Premierministerin hat am Mittwoch ihre letzte Ansprache als Regierungschefin gehalten. Dabei hat sie ihrem Nachfolger noch einige Worte mit auf den Weg gegeben.

Die zurückgetretene Premierministerin Theresa May winkt gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip May vor der Downing Street 10 zum Abschied. Für knapp drei Jahre hatte sie den Vorsitz der konservativen Partei und das Amt der britischen Premierministerin inne. Am Mittwoch hielt sie nun ihre letzte Rede als Premierministerin. Boris Johnson, ehemaliger Außenminister und Brexit-Befürworter wird ihr Nachfolger sein. Quelle: Jeff J Mitchell/Getty Images