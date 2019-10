London

Boris Johnson will das britische Parlament ab Dienstag offenbar erneut in die Zwangspause schicken. Das berichten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und "Focus Online". Laut FAZ hat die britische Regierung das am Mittwoch bestätigt. Demnach berichten mehrere britische Medien, die Pause gelte bis zum 14. Oktober.

Mehr in Kürze.

RND/cz