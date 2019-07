Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen einen Zitteranfall bekommen. Es geschah in Berlin, als der neue finnische Ministerpräsidenten Antti Rinne in Berlin mit militärischen Ehren empfangen wurde.

Augenzeugen berichteten am Mittwoch, dass sie wieder beim Abspielen der Nationalhymnen auf dem Podium längere Zeit gezittert habe. Diesmal sei der Anfall aber nicht ganz so stark gewesen wie in vorangegangen Fällen.

Das erste Mal war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als Merkel den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem Bundeskanzleramt in Berlin empfangen hatte. Als die Nationalhymne gespielt wurde, zitterte die Kanzlerin. Erst als sie die Ehrenformation abschreiten konnte, ging es ihr besser. Damals erklärte Merkel ihr Zittern mit Flüssigkeitsmangel: „Ich habe dann drei Gläser Wasser getrunken, und dann war es wieder gut.“ Ihr Tagesprogramm setze sie damals unbeirrt fort.

Doch nur kurze Zeit darauf der nächste Vorfall – bei der Ernennung von Christine Lambrecht zur neuen Justizministerin im Schloss Bellevue. Ihre Beine schlottern fast zwei Minuten lang, sie legt ihre Arme verschränkt vor ihren Körper. Ein angebotenes Glas Wasser lehnte sie ab. Und auch damals ging es ihr erst besser, als sie sich wieder bewegt hat.

Im Anschluss reiste sie zum G20-Gipfel nach Japan, wo es ihr sichtlich besser ging.

Von RND/das/dpa