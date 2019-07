Karlsruhe

Der im Mordfall Walter Lübcke dringend tatverdächtige Rechtsradikale Stephan E. hat einem Medienbericht zufolge sein Geständnis widerrufen. Die „Bild“-Zeitung beruft sich im entsprechenden Bericht auf die Aussage seines neuen Verteidigers, dem Dresdner Rechtsanwalt Frank Hanning.

Demnach habe es auf Antrag des Mandanten erst einen Verteidigungswechsel. Auf Nachfrage der „Bild“, ob es bei einem Geständnis bleibe, sagte Hanning: „Mein Mandant hat heute sein Geständnis widerrufen. Mehr werde ich dazu im Moment nicht sagen.“

Stephan E. ist mehrfach vorbestraft

Stephan E. wurde am Dienstagvormittag mit dem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht, wo ein Ermittlungsrichter über das weitere Vorgehen im Fall Walter Lübcke entscheiden sollte.

E. hatte gestanden, Lübcke Anfang Juni getötet zu haben. Der 45-Jährige ist mehrfach vorbestraft und war in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen. Der Kasseler Regierungspräsident war Anfang Juni neben seinem Haus erschossen worden. Der CDU-Politiker war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden.

Von RND/lf