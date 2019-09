Berlin

Zum Auftakt neuer weltweiter Demonstrationen für mehr Klimaschutz sind in Neuseeland Zehntausende Menschen vor das Parlament gezogen. Der Marsch in der Hauptstadt Wellington wuchs am Freitag rasch zu eine der größten Kundgebungen an, die dort je abgehalten wurden. Organisatoren mussten ihre Sicherheitspläne ändern, um der anschwellenden Menge gerecht zu werden.

Auch im neuseeländischen Auckland gingen Tausende auf die Straße. Berichten zufolge sollen sich in Neuseeland insgesamt 170.000 Menschen an den Protesten beteiligt haben

Deutschlandweit Demos in über 60 Städten

Auch in Deutschland sind eine Woche nach dem Rekord-Streiktag mit hunderttausenden, laut Veranstalterangaben sogar 1,4 Millionen Demonstranten im ganzen Land, erneut Klimastreik-Demos angekündigt. Laut einer Auflistung von Fridays for Future sollen Demonstrationen in mehr als 60 Städten stattfinden. Vergangene Woche hatten Millionen Menschen in aller Welt am "globalen Klimastreik" teilgenommen, um Regierungen zum Handeln im Kampf gegen den Klimawandel aufzufordern. Die Proteste fielen mit dem Beginn eines UN-Klimagipfels in New York zusammen, bei dem Jungaktivistin Greta Thunberg eine emotionale Brandrede hielt.

Die Klimastreik-Demonstration in Berlin soll am Freitagmittag um 12:00 Uhr im Invalidenpark beginnen. Die Berliner Demo war in der vergangenen Woche die deutschlandweit größte.

Die Streiks gehen weiter. Was gerade in Deutschland passiert ist keine Klimapolitik, es ist eine Farce. Aber wir lassen nicht locker.

Morgen wird wieder gestreikt, hier und weltweit. Wir sehen uns um 12:00 Uhr im Invalidenpark. #FridaysForFuture — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) September 26, 2019

Klimarat warnt: Eisschmelze und Anstieg des Meeresspiegels

In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future am heutigen Freitag eine Kampagne vor der am 27. Oktober stattfindenden Landtagswahl starten. Die Schüler wollen die Wahl zu einer "Klimawahl" machen, wie es in einem Video heißt.

Auch in anderen europäischen Städten wird demonstriert

Auch in Italien waren am Freitagvormittag bereits an mehreren Orten Klima-Demonstranten auf der Straße. So etwa in der Kleinstadt Lodi in der Lombardei.

Und in Triest:

Auch in der finnischen Hauptstadt Helsinki wird am Freitagvormittag für mehr Klimaschutz demonstriert.

Die Initiatorin der Fridays-for-Future-Proteste, Greta Thunberg, kündigte an, sich dem Klimastreik im kanadischen Montreal anzuschließen.

Tomorrow the global climate strike continues!! I’ll join the strike in Montreal.

170 countries and 6631 events so far. #weekforfuture

Find your closest strike or register your own at https://t.co/G06WbXNvl1 or local websites.

Spread the word!#FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/RZM0Whxufc — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 26, 2019

