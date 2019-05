Politik Verluste für Union und SPD - Nach der Europawahl: Parteigremien beraten Ergebnisse Es ist Tag 1 nach der Europawahl – und damit beginnt die Zeit des Aufarbeitens. Was sind die Ursachen für die starken Verluste von Union und SPD? Wie geht es mit der Koalition weiter? All das sind Fragen, die die Parteigremien beschäftigen werden.

Katarina Barley und Andrea Nahles am Abend der Europawahl in der SPD-Zentrale in Berlin. Quelle: imago images / Stefan Zeitz