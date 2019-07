Berlin

Außenamts-Staatsminister Michael Roth (48) und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann (38) bilden das erste Bewerber-Duo um die Nachfolge von Andrea Nahles an der SPD-Spitze. „Wir beide vertrauen uns gegenseitig. Deshalb trauen wir es uns zu, in einer schwierigen Lage als Team für den Parteivorsitz anzutreten“, sagte Kampmann im Doppelinterview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). „Die SPD lässt die Menschen im Land derzeit nicht aufhorchen“, ergänzte Roth. Sie werde „bestenfalls als ordentlich arbeitender Reparaturbetrieb, aber nicht als spannender Ort großer Debatten und Visionen wahrgenommen. Das wollen wir ändern.“

Die beiden SPD-Politiker betonten, dass sie dem Bewerbungsprozess der kommenden Monate optimistisch entgegen blickten: „Dieser Prozess ist für die SPD eine tolle Chance, sich von ihrer besten Seite zu zeigen: Frischer als bisher und mit einer Streitkultur, die von Respekt getragen ist“, sagte Roth dem RND. Kampmann betonte, dass Roth und sie bereits jetzt „viel Zuspruch“ für die Kandidatur spürten. „Wir freuen uns auf unsere Tour durch Deutschland.“

Zur Galerie Die erste Bewerbung ist raus. Staatsminister Michael Roth und NRW-Landtagsabgeordnete Christina Kampmann wollen die neue SPD-Doppelspitze werden. Bisher haben sie im Kampf um den Vorsitz keine offizielle Konkurrenz.

Michael Roth (48), geboren in der hessischen Kleinstadt Heringen, ist seit 2013 Staatsminister im Auswärtigen Amt und als solcher für Europathemen zuständig. Er ist zudem Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Seit 1998 ist der SPD-Politiker aus dem Landesverband Hessen direkt gewählter Abgeordneter für den Deutschen Bundestag. Er gehört der Parlamentarischen Linken in seiner Fraktion an. Roth trat im Jahr 1987 noch als Schüler in die SPD ein. Von 2009 bis 2014 war er Generalsekretär des Landesverbandes Hessen. Er hat auch als Dozent für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin gearbeitet.

Christina Kampmann (38), geboren in Gütersloh ist Abgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Von 2015 bis 2017 war Kampmann Ministerin für Familie, Kinder, Jugend und Sport in Nordrhein-Westfalen. Die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte Kampmann ins Kabinett geholt, Kampmann gab dafür damals ihr Bundestagsmandat auf. Im Bundestag hatte die SPD-Politikerin im Innenausschuss und im Ausschuss Digitale Agenda mitgearbeitet. Kampmann hat ein duales Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin abgeschlossen und bei der Stadt Bielefeld gearbeitet. Nach einem Bachelor in Politikwissenschaften hat sie einen Master in European Studies in Wien gemacht.

Von Gordon Repinski und Tobias Peter/RND