Jerusalem

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netajahu hat der radikalislamischen Hamas massive Vergeltung für den Abschuss Hunderter Raketen aus dem Gazastreifen angedroht. Die Hamas-Herrscher würden dafür einen „hohen Preis“ zahlen. Sie seien nicht nur für die von ihren Kämpfern abgefeuerten Raketen verantwortlich, sondern auch für das Vorgehen der kleineren extremistischen Organisation Islamischer Dschihad, sagte er am Sonntag bei der Eröffnung einer Kabinettssitzung.

Der Islamische Dschihad hat in einem Video mit dem Abfeuern von Raketen mit größerer Reichweite gedroht. Am Wochenende wurden nach israelischen Angaben mehr als 400 Raketen aus dem Gazastreifen auf das israelische Grenzgebiet gefeuert. Ein Israeli wurde bei einem Einschlag am Sonntag in Aschkelon getötet.

Ein Israeli tot

Netanjahu wies die Streitkräfte an, die Luftangriffe auf militärische Ziele im Gazastreifen fortzusetzen. Acht militante Palästinenser wurden nach Angaben des israelischen Militärsprechers Jonathan Conricus dabei getötet. Conricus wies palästinensische Angaben zurück, bei einem israelischen Luftangriff sei auch eine schwangere Mutter und ihr 14 Monate altes Kind getötet worden. Israel sei dafür nicht verantwortlich, erklärte der Oberstleutnant. Die beiden seien von einer fehlgeleiteten palästinensischen Rakete getötet worden.

Von RND/AP