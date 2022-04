Neue Umfragen: Warum Robert Habeck und Annalena Baerbock so populär sind

Berlin

Die Zahlen haben niemanden mehr verwundert. So ist Vizekanzler Robert Habeck jüngsten Umfragen zufolge derzeit der beliebteste Politiker Deutschlands, gefolgt von der ebenfalls grünen Außenministerin Annalena Baerbock. Der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz rangiert in den Rankings auf Platz drei. Der ARD-Deutschlandtrend etwa sah Habeck zuletzt bei 54 Prozent Zustimmung, Baerbock bei 53 und Scholz bei 51. Die Zustimmung zu den Personen spiegelt sich in der Zustimmung zu Parteien. Während die SPD hinter CDU und CSU zurückfällt, legen die Grünen zu.

Nun stellt sich die Frage: Warum? Experten sind sich einig: Es hat - besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine - mit der Vermittlung politischer Botschaften zu tun. Und mit Geschlossenheit.

SPD „diffus und unklar“

Hubert Kleinert, ein Weggefährte des ehemaligen grünen Außenministers Joschka Fischer und heute Professor für Politikwissenschaft an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, sagt: „Die Beliebtheit von Robert Habeck und Annalena Baerbock ist in erster Linie das Ergebnis besserer Kommunikation. Olaf Scholz will zwar den Eindruck vermitteln, als wisse er, wo es hingehen soll. Aber seine Botschaft war in den letzten Wochen oft nicht wirklich klar, während die Grünen es schaffen, eine klare Botschaft zu vermitteln.“

Habeck vermöge es zudem, der Öffentlichkeit innere Bedenken mitzuteilen. Das tat er beispielsweise bei der Debatte über ein Embargo für russische Energie. Bei Baerbock wiederum sagten jetzt viele, die anfangs kritisch gewesen seien: „Donnerwetter, die kann das!“ Außenminister seien ohnehin fast immer populär.

Kleinert, der 1983 als einer der ersten Grünen in den Bundestag einzog, sieht als weiteren Grund, dass die Partei heute „ein erstaunlich geschlossenes Bild“ abgebe und etwa bei den Waffenlieferungen an die Ukraine niemand aufbegehre, obwohl die Grünen aus der Friedensbewegung kämen. Die SPD hingegen, in der sich führende Vertreter gegen Waffenlieferungen sträuben, wirke „diffus und unklar“, findet der 68-Jährige. Die Ampel-Koalition insgesamt gebe „ein eher durchwachsenes Bild“ ab.

Klaus-Peter Schöppner, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts MenteFactum, sieht das ähnlich. „Habeck ist eine ganz besondere Spezies von Politiker“, sagt er. „Habeck hat einen anderen Stil, Politik zu gestalten. Man merkt, wie er mit sich ringt.“ Baerbock profitiere von dem vorherigen Irrglauben, dass sie mit der Aufgabe nicht fertig werde. Bei beiden hätten die Deutschen eine gewisse Sicherheit, was sie wollten, so Schöppner. „Bei Scholz weiß man nicht, was er will.“ Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), die personelle Nummer drei der Ampel, sei „ein bisschen in seinen ideologischen Fängen verankert“. Lindners Positionen träfen „nicht so ganz den Zeitgeist“.

Neue Lage nach dem Krieg

Etwas Letztes komme hinzu, glaubt der Demoskop. In einer komplizierten Welt könnten Bürger zunehmend schlecht zwischen richtig oder falsch unterscheiden. Somit spiele persönliche Identifikation eine größere Rolle. Hier böten Habeck und Baerbock, die nicht wie Parteisoldaten aufträten, mehr Möglichkeiten.

Abgesehen davon, dass die Grünen mit Bundesfamilienministerin Anne Spiegel anders als SPD und FDP den ersten Rücktritt zu verzeichnen hatten, betont Schöppner freilich, dass sich die Wahrnehmung auch wieder verändern könne. Der Krieg in der Ukraine werde irgendwann vorüber sein, sagt er. Dann träten Fragen der sozialen Sicherheit stärker in den Vordergrund – und damit, wer hierauf bessere Antworten liefere.

Von Markus Decker/RND