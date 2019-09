London

Der britische Premierminister Boris Johnson wird nach dem Urteil des Obersten Gerichts zur Parlaments-Zwangspause nicht zurücktreten. Das gab der Regierungssitz Downing Street 10 am Dienstag bekannt, nachdem Rücktrittsforderungen gegen ihn laut geworden waren.

Johnson sagte, seine Regierung werde das Gerichtsurteil respektieren. Er kritisierte es aber: „Ich bin absolut nicht damit einverstanden, wie die Richter entschieden haben. Ich denke nicht, dass es richtig ist, aber wir werden weiter machen und natürlich wird das Parlament zurückkehren.“ Er deutete an, erneut versuchen zu können, das Parlament zu beurlauben.

Zwangspause für nichtig erklärt

Das Oberste Gericht Großbritanniens hat die Zwangspause des Parlaments für nichtig erklärt und die Abgeordneten werden am Mittwoch wieder zusammentreten. Unterhauspräsident John Bercow sagte am Dienstag, das Parlament werde seine Beratungen am nächsten Tag um 11.30 Uhr (Ortszeit) wieder aufnehmen. Zuvor hatten die elf Richter einstimmig entschieden, dass die Sitzungsperiode technisch gesehen weiter andauere. Premierminister Boris Johnson werde trotz dieser Niederlage nicht zurücktreten, teilte sein Büro mit.

Premierminister Boris Johnson hatte die Abgeordneten bis zum 14. Oktober in den Zwangsurlaub geschickt, doch das Gericht erklärte die Maßnahme für unwirksam. Etwa zwei Wochen später verlässt Großbritannien nach aktuellem Stand die Europäische Union.

Oppositionelle Abgeordnete sahen in der Zwangspause ein Manöver Johnsons, Abgeordnete kalt zu stellen und selbst freie Hand für seinen Brexit-Kurs zu haben. Sie warfen ihm zudem vor, Queen Elizabeth II. in die Irre geführt zu haben. Deren formelle Billigung war für die Parlamentspause nötig.

Die Regierung hatte argumentiert, die fünfwöchige Parlamentspause sei reine Routine. Das Oberste Gericht solle sich zudem nicht in die Frage einmischen, weil er nicht zuständig sei: Da das Land keine geschriebene Verfassung habe, gehe eine solche Entscheidung lediglich Politiker etwas an.

Oberstes Gericht erklärt Zwangspause für britisches Parlament für "illegal"

Rücktrittsforderungen werden laut

Richterin Brenda Hale sagte bei der Urteilsverkündung, die Parlamentarier könnten entscheiden, wann sie wieder zusammenträten. Die Zwangspause sei rechtswidrig gewesen, weil das Parlament so nicht in der Lage gewesen sei, seine verfassungsmäßigen Aufgaben auszuüben; eine angemessene Begründung habe es nicht gegeben.

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, rief Johnson zum Rücktritt auf. Dessen illegales Schließen des Parlaments zeige, dass er Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verachte.

Johnsons Büro teilte mit, dass er in der Nacht von der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York zurückkehren werde, früher als geplant. Damit wird Johnson zum Zeitpunkt der nächsten Parlamentssitzung wieder in London sein.

RND/AP