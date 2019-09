Berlin

Der Geschäftsführer der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, Günter Burkhardt, hat die Bereitschaft von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßt, ein Viertel der in Italien anlandenden Bootsflüchtlinge vom Mittelmeer in Deutschland aufzunehmen. „Wir fordern unverändert einen Verteilmechanismus für ankommende Bootsflüchtlinge“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Der darf nicht nur die auf dem hohen Meer Geretteten umfassen, sondern auch die, die es auf eigene Faust auf maroden Booten bis an die Küsten Europas schaffen. Das gilt also auch für die auf Malta, Zypern oder den griechischen Inseln Gestrandeten. Dieser Mechanismus ist noch nicht in Sicht.“

Burkhardt fügte hinzu: „Es ist aber gut, dass Deutschland die Bereitschaft zeigt, großzügig nach vorn zu gehen.“ Jeder Gerettete sei „ein Impuls gegen die knallharte Politik, die der italienische Innenminister Matteo Salvini durchgezogen hat“.

Grüne: Lindner ist „unsolidarisch“

Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg, sagte dem RND, es sei ein „gutes und großzügiges Zeichen“, dass Seehofer darauf hinarbeite, eine „neue Grundlage“ mit der neuen italienischen Regierung zu schaffen. „Das begrüßen wir ausdrücklich. Es gibt Hoffnung, dass wir von dem bisherigen Geschachere wegkommen.“

Dagegen sei es „unsolidarisch“, wenn der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordere, Asylbewerber an allen deutschen Grenzen zurückzuweisen, wenn sie aus anderen EU-Ländern einreisen wollten, beklagte Amtsberg. Lindner hatte Kanzlerin Angela Merkel auch ausdrücklich davor gewarnt, „einer so hohen Quote zuzustimmen, denn wir haben über Jahre die Hauptlast in Europa getragen“.

Aktuell gibt es in der EU Bemühungen um eine Lösung für die Verteilung von Bootsflüchtlingen. Seehofer hatte der „ Süddeutschen Zeitung“ gesagt, die Gespräche liefen noch, wenn aber alles wie besprochen bleibe, „können wir 25 Prozent der aus Seenot geretteten Menschen übernehmen, die vor Italien auftauchen. Das wird unsere Migrationspolitik nicht überfordern.“ Er erklärte weiter: „Ich habe immer gesagt, unsere Migrationspolitik ist auch human. Wir werden niemanden ertrinken lassen.“ In den vergangenen zwölf Monaten kamen laut Bundesinnenministerium 561 Bootsflüchtlinge über Italien nach Deutschland.

Zum 23. September hat Malta Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens, des EU-Ratsvorsitzenden Finnland sowie der EU-Kommission in die maltesische Stadt Vittoriosa eingeladen, um eine vorläufige Quotenregelung zu finden. Im Oktober soll der Vorschlag dem Europäischen Rat vorgelegt werden. „Die Erwartung ist, dass weitere Staaten sich anschließen“, sagte Seehofer.

Das Flüchtlingsthema hatte zuletzt wieder an Brisanz gewonnen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte gedroht, aus dem Flüchtlingspakt mit der EU auszusteigen. Der Leiter des Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos, Giannis Balbakakis, war zurückgetreten mit der Begründung: „Ich bin müde.“ Das Lager ist mit 10.000 von geplanten 3000 Migranten völlig überfüllt.

Von Markus Decker/RND