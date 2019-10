Der rechtsextremistische und antisemitische Anschlag von Halle wirkt nach. Fragen über Fragen türmen sich auf: Warum hatte der Täter so viel Zeit? Hatte er Unterstützer? Hätte man die Tat verhindern können? Was sind die Gründe und Auslöser für so eine schreckliche Tat?

Bundesinnenminister Horst Seehofer ist in den Tagen nach Halle besonders gefordert, steht immer wieder vor Mikrofonen und versucht die grausamen Vorkommnisse einzuordnen.

Eine Möglichkeit, solche Taten in Zukunft besser einzudämmen, sieht Seehofer in der stärkeren Überwachung der "Gamer-Szene". Also derer, die regelmäßig sogenannte Ballerspiele im Internet spielen.

"Wir müssen die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen", sagt Innenminister Seehofer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Seehofer nach dem Anschlag in #Halle. Rechtsextremismus im Netz und wie gut die Sicherheitsbehörden dagegen vorgehen können, ist Thema im #BerichtausBerlin So, ab 18.30 Uhr @DasErste & im Livestream pic.twitter.com/wHcHWJNDon — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) October 12, 2019

Gegenüber der ARD sagte Seehofer nun: "Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Wir müssen die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen."

Einer von Vielen, dem diese Aussagen sauer aufstoßen, ist der Youtuber Rezo, der unlängst durch sein Video über die "Zerstörung der CDU bekannt geworden war.

Bei Twitter verlor er deutliche Worte und schrieb: "Wie kann man seinen Job immer und immer wieder so sehr verkacken? Er und seine Crew sind echt so krass inkompetent. Das wichtigste: Klärt eure Eltern und Großeltern auf, dass niemand mehr diese Partei wählt. Sonst geht es immer weiter mit solchen Doofies in Machtpositionen."

RND/mrz