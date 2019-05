Berlin

Mehr als fünf Millionen Mal ist inzwischen der „ Zerstörung der CDU“-Clip des Youtubers Rezo angeklickt worden. In dem Video wird die CDU massiv kritisiert. Nach ersten abweisenden Reaktionen hatte die CDU den Youtuber zu einem Meinungsaustausch eingeladen und Teile seiner Kritik als berechtigt bezeichnet. Doch bislang ging Rezo nicht auf diese Gesprächsangebote ein – im Gegenteil.

Rezo macht das, wofür er bekannt ist: Er stellt ein neues Video online. Und diesmal trifft es nicht nur die CDU. Zwei Tage vor der Europawahl hat er mehr als 80 Youtuber zusammengetrommelt, die in kurzen Statements ihre Ansicht zur aktuellen Politik – insbesondere zur Klimapolitik – der großen Parteien abgeben. Die Hauptaussage: „Wählt nicht CDU/ CSU wählt nicht die SPD.“ Es solle aber auch keine andere Partei gewählt werden, „die mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört. Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.“ Aber sie machen auch unmissverständlich klar: Wählen gehen soll man.

„Die irreversible Zerstörung unseres Planeten ist leider kein abstraktes Szenario sondern das berechenbare Ergebnis der aktuellen Politik“, schreibt Rezo unter das Video. „Das behaupten nicht wir, sondern das ist der unfassbar große Konsens in der Wissenschaft“, heißt es weiter – und dann: „Die Experten sagen deutlich, dass der Kurs von CDU/ CSU und SPD drastisch falsch ist und uns in ein Szenario führt, in dem die Erde unaufhaltsam immer wärmer wird, egal was wir tun.“

Am Ende richten die Youtuber auch noch mal einen Appell an die Politiker selbst: „Natürlich habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns wieder zu diskreditieren. Ihr könnt uns vorwerfen, dass wir ja sowieso keinen Plan haben, wovon wir reden. Dass wir lügen.“ Und weiter: „All diese respektlosen Techniken habt ihr bereits dieses Jahr gegen uns, gegen eure eigene Bevölkerung eingesetzt. Und wir sprechen für sehr viele Bürgerinnen und Bürger, wenn wir sagen: Ihr habt euch damit keine Freunde gemacht.“

Unterzeichnet wurde das „Statement“, wie es Rezo bezeichnet, von Youtubern wie LeFloid, DagiBee, Katja Krasavice oder auch Julien Bam. Auch das zweite Video erreichte bereits in der ersten Stunde mehr als 200.000 Zuschauer und 6000 Kommentare.

Sein Statement hat Rezo an diesem Freitag online gestellt – an dem Tag, an dem Tausendes Schüler auf die Straße gehen, um bei „ Fridays for Future“ für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen.

