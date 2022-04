Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) soll heute heute entlassen werden. Das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) übereinstimmend mit anderen Medien. Demnach stehe auch bereits ein Nachfolger fest.

Zuletzt war Wöllker immer wieder in die Kritik geraten. Bereits in der vergangenen Woche hatten die beiden großen Polizeigewerkschaften Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Deutsche Polizei-Gewerkschaft (DPolG) wegen seiner Personalpolitik den Rücktritt Wöller gefordert. Angetreten war der Minister eigentlich, um bei der sächsischen Polizei aufzuräumen. In seine Amtszeit aber fielen Polizei-Skandale wie der pöbelnde LKA-Beamte, besser bekannt als „Hut-Bürger“, der während einer Corona-Demo ein Fernsehteam bedrängte. Die Neonazi-Ausschreitungen in Chemnitz; angebliche „Not-Operation“ nach einer Silvesternacht in Leipzig-Connewitz; ein Polizist, der Gegendemonstranten in Dresden dem Einsatz der Schusswaffe bedrohte; Elite-Polizisten, die Munition entwendeten; ein vom Steuerzahler bezahlter Ski-Urlaub für die Sondereinheit. Zudem soll eine Freundin von Wöllers Ehefrau Kanzlerin der Polizeihochschule Rothenburg werden. Nur wenige Tage zuvor war der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Görlitz, Florian Oest, als neuer Polizeisprecher nach Dresden gekommen.

Das kostete Wöller den wichtigen Rückhalt bei der Polizei. Auch war Wöller im Innenministerium schnell verschrien als beratungsresistent und wenig teamfähig. Kritiker wurden oftmals kaltgestellt, nur bedingungslose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scharrte er zuletzt um sich.

Diese fünf Probleme brachten Wöller zu Fall - eine Analyse der Kollegen der Leipziger Volkszeitung

Nachfolger Wöllers wird offenbar der Parteikollege Armin Schuster. Er leitet derzeit das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

