Lübeck

Das einfache Lübecker SPD-Parteimitglied Marcus del Monte will Bundesvorsitzender der Sozialdemokraten werden. Er habe seine Kandidatur dem Wahlvorstand in Berlin mitgeteilt, teilte der 49-Jährige in einer von der Landes-SPD am Mittwoch in Kiel weitergeleiteten Pressemitteilung mit.

Bisher hat del Monte, der erst im Juni in die SPD eingetreten ist und in Timmendorfer Strand wohnt, die Voraussetzungen für eine Kandidatur nicht erfüllt.

Lesen Sie hier: Warum auch der Ex-NRW-Finanzminister Walter-Borjans eine Kandidatur erwägt

Zur Galerie Es wird spannend bei der Suche nach einem künftigen SPD-Parteivorsitz. Noch zwei Wochen haben die Bewerber Zeit, um ihre Kandidatur für den Posten anzukündigen. Einige Bewerbungen aus dem rechten und linken Flügel sind bereits bekannt. Doch ausgerechnet in den SPD-Führungsreihen blieb es lange still. Nun hat mit Olaf Scholz ein Partei-Schwergewicht seine Kandidatur angekündigt. Im Überblick: Das sind alle Genossen, die bisher eine Kandidatur bekannt gegeben haben.

Wer an der Mitgliederbefragung zur Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles teilnehmen will, braucht die Unterstützung von mindestens fünf Kreisverbänden/Unterbezirken, einem Bezirk oder von einem Landesverband.

RND/dpa