Berlin

Das Bewerber-Duo Hilde Mattheis und Dierk Hierschel hat seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz am Samstagvormittag überraschend zurückgezogen. Das hat der SPD-eigene Vorwärts-Verlag bei Twitter bekannt gegeben.

"Wir machen den Weg frei, um die Erfolgsaussichten für eine linke Kandidatur zu erhöhen“, heißt es in dem Tweet. Die Bundestagsabgeordnete Mattheis und der Chefökonom der Gewerkschaft Verdi galten von Anfang an als Außenseiter. Vor allem Mattheis ist in der SPD-Bundestagsfraktion nicht umstritten.

„Wir machen den Weg frei, um die Erfolgsaussichten für eine linke Kandidatur zu erhöhen.“ @HildeMattheis und @DierkHirschel treten von ihrer Kandidatur für den #SPDVorsitz zurück. #unsereSPD — vorwärts Verlag (@vorwaerts) October 12, 2019

Als linkes Kandidaten-Duo innerhalb der SPD gilt beispielsweise Gesine Schwan und Ralf Stegner.

Die Regionalkonferenzen, bei denen sich die Kandidaten der Basis präsentieren, enden heute in München. Das Ergebnis der folgenden Mitgliederbefragung soll dann am 26. Oktober feststehen.

Von Christian Burmeister/RND