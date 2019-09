Klar ist bereits, die CDU ist nach der Landtagswahl in Sachsen stärkste Kraft. Offen blieb bislang noch: Kann Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in seinem Wahlkreis in Görlitz das Direktmandat gewinnen? Nun ist gewiss, mit 45,8 Prozent konnte er sich vor AfD-Bewerber Sebastian Wippel behaupten.