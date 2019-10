Berlin

Wenn es einen Vorwurf gibt, den man Peter Altmaier nicht machen kann, dann den, dass er nicht genug Ideen und Initiativen entwickeln würde. Im Gegenteil: Manchmal schlägt der CDU-Politiker so viele Dinge gleichzeitig vor, dass er selbst den Überblick verliert.

Zum Beispiel am Dienstag bei der Präsentation seiner Mittelstandsstrategie im Wirtschaftsministerium. Altmaier hat bereits über seine Initiative geredet, den Soli vollständig abzuschaffen, über die von ihm angestrebte Deckelung der Sozialabgaben und über eine neue Föderalismuskommission, die man dringend brauche, um das durchzusetzen. Dann sagt er, dass er mit dem Bundeswirtschaftsminister in guten Gesprächen sein. "In vielen Dingen sind wir uns sogar einig."

Das Publikum schmunzelt, denn Wirtschaftsminister, das ist Altmaier ja selbst. Doch auch ihm wird manchmal schwindelig angesichts der Vielzahl an Ideen, Projekten, Initiativen, Wettbewerben und Kommissionen, die er und sein Haus so produzieren.

Die Mittelstandsstrategie ist ein Teil davon. Ganz neu ist sie nicht, denn die Eckpunkte hatte Altmaier bereits im Rahmen einer Mittelstandsreise im August vorgelegt. Der Minister düste durch die Republik und besuchte die "Hidden Champions" der deutschen Wirtschaft: Maschinenbauer, Werkzeugmacher, Chemiebetriebe.

Viele Erkenntnisse, die er dabei gesammelt habe, seien nun in sein finalisiertes Konzept einflossen, sagt Altmaier. "Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Anliegen des Mittelstandes in einem kohärenten Papier gebündelt werden." Dieses Papier solle die Richtschnur für die Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren sein.

Änderungen eher in den Details

Änderungen im Vergleich zu den Eckpunkten gibt es vor allem in Details: So will Altmaier die Grenze für die Sofortabschreibung geringfügiger Wirtschaftsgüter von derzeit 800 auf 1000 Euro erhöhen und sich in Brüssel dafür einsetzen, dass bei Dienstreisen ins EU-Ausland unterhalb einer bestimmten Zeitschwelle keine A1-Bescheinigung mehr gebraucht werden. Der Veröffentlichung sensibler Unternehmensdaten durch sogenannte Country-by-Country-Reportings lehnt der Minister ab.

Die Forderung nach einer umfassenden Unternehmenssteuerreform und der Einführung eines Steuerdeckels hatte Altmaier dagegen schon im August erhoben. Das Gleiche gilt für seinen Appell an Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD), auf die geplanten Beschränkungen bei der sachgrundlosen Befristung zu verzichten und den Arbeitslosenversicherungsbeitrag zu senken.

Die SPD kündigt bereits Widerstand an. "Das Wachstum des Mittelstands darf nicht auf Kosten der Beschäftigten gehen", sagte Fraktionsvize Sören Bartol dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Darum wird es keine Ausweitung der sachgrundlosen Befristung geben, es gilt der Koalitionsvertrag", stellte der SPD-Politiker klar. "Auch der Angriff des Wirtschaftsministers beim Mindestlohn ist ohne Aufsicht auf Erfolg", so Bartol weiter.

Der von Altmaier geforderten erneuten Senkung der Arbeitslosenversicherung erteilte Bartol ebenfalls eine Absage. "Angesichts einer sich abzeichnenden Konjunkturabkühlung dürfen die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung nicht angetastet werden, eine erneute Senkung der Versicherungsbeiträge ist der falsche Weg", sagte der Sozialdemokrat. Die vorhandenen Rücklagen würden für die Qualifizierung der Fachkräfte dringend gebraucht.

Wirtschaft erwartet Taten

Auch bei Altmaiers steuerpolitischen Vorschlägen will die SPD nicht mitmachen. "Wir brauchen Investitionen, das kostet Geld. Darum ist eine komplette Abschaffung des Soli auch komplett falsch", so Bartol. "Dem Mittelstand ist geholfen, wenn der Staat in Infrastrukturen, Klimaschutz und Digitalisierung investiert."

Aus der Wirtschaft bekam Altmaier Beifall, allerdings wissen auch deren Vertreter, dass die Schwächen des Ministers nicht beim Aufschreiben wohlklingender Konzepte, sondern eher in deren Umsetzung liegen. Zumal Altmaier für einen Großteil der von ihm geforderten Reformen gar nicht zuständig ist. „Die Mittelstandsstrategie des Bundeswirtschaftsministers geht in die richtige Richtung. Wir hoffen, dass nun Taten folgen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. "Die Unternehmen erwarten jetzt eine rasche Umsetzung."

Auf Manches werden sie wohl vergeblich warten.

Von Andreas Niesmann/RND