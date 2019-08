Berlin

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) fordert von jungen Klima-Aktivisten wie der Schwedin Greta Thunberg mehr Realitätssinn. „Ich finde es gut, wenn junge Menschen sich engagieren und für ihre Ziele und Ideale einstehen“, sagte Kretschmer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„ Greta Thunberg ist für mich eine junge Frau, die in den Medien sehr präsent ist, Forderungen aufstellt, aber dazu keinen Weg zeigt und keine Antworten gibt“, so der CDU-Politiker. „Letzteres nehme ich ihr nicht übel. Wir sollten aber vermeiden, dass dies zu einer zulässigen Grundhaltung wird“, sagte Kretschmer dem RND.

„Ich nehme „ Fridays for Future“ sehr ernst. Dort ist aber immer wieder zu hören: Wir stellen Forderungen und ihr habt sie einzulösen. Das geht nicht auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. Klimaschützer, zu denen ich mich auch zähle, sollten abwägen können, was machbar ist und was nicht.“

Klimaschutz als Staatsziel im Grundgesetz für Kretschmer unnötig

Der sächsische Regierungschef hält es für unnötig, den Klimaschutz im Grundgesetz als Staatsziel zu verankern, wie es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) vorgeschlagen hatte. „Der Klimaschutz ist bereits im Artikel 20a des Grundgesetzes verankert. Dort ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Verantwortung für die künftigen Generationen festgeschrieben“, sagte Kretschmer dem RND.

„ Deutschland hat sich vorgenommen, aus der Kohleverstromung und aus der Atomenergie auszusteigen. Kein Land der Erde hat solch ambitionierte Klimaschutzziele“ betont er. „Diese Ziele sollten wir jetzt erst einmal zum Erfolg machen. Das ist eine Riesenaufgabe, die nur gelingen kann, wenn sich alle darauf konzentrieren.“

