Rom

Italiens Vize-Ministerpräsident und Innenminister Matteo Salvini reagiert mit deutlichen Worten auf die Festnahme der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete. In einem auf Twitter geteilten Video ist Salvini zu sehen, wie er aufgebracht in die Kamera sagt „Das sind Verbrecher!“

Gemeint sind die Seenotretter, die in den vergangenen Tagen mit der „Sea Watch 3“ in Italien angelegt haben, obwohl dies ausdrücklich per Dekret verboten wurde. Das sei kriminell und „eine kriegerische Handlung“.

Salvini wettert gegen „reiche deutsche Gesetzesbrecherin“

Die Kapitänin Carola Rackete wurde daraufhin festgenommen – am Dienstagnachmittag will das Gericht in Italien über ihre Zukunft entscheiden. Salvini sagt im Video, er sei sicher, wenn es zu einem Prozess kommen, dann würde Rackete ihre Zeit im Gefängnis absitzen.

Sollte das Gericht jedoch anders entscheiden, „gibt es bereits eine Verfügung, sie direkt in den nächsten Flieger nach Berlin zu schicken“.

Die „Bild“-Zeitung berichtet, dass auf Twitter zudem ein Post von Salvini kursiert, in dem er noch einmal deutlich macht, dass er bereit sei, die „reiche deutsche Gesetzesbrecherin“ auszuweisen.

Von RND/lf