Er ist in aller Munde, er holt Wahlergebnisse, von denen Splitterparteien wie die SPD nur träumen - aber wie funktioniert Robert Habeck genau – der wahrscheinlich schönste, aufregendste und wohlriechendste Grünenvorsitzende aller Zeiten? Das Wichtigste vorweg: Robert Habeck, Oliver Geißen und Campino sind nicht ein und dieselbe Person. Falls Sie das dachten: Falsch.

Das hier ist Robert Habeck:

Robert Habeck freut sich. Quelle: Annette Riedl/dpa

Erster Eindruck: Geiler Typ! Der Posterboy der Generation „Landlust“. So eine Mischung aus Elternvertreter in der Grundschule und Karlsson vom Dach, der aber auch mal einen Reifen wechselt. Also: Am Bollerwagen natürlich. Nicht an seinem BMW 740e Diesel.

Fangen wir mal oben an. Die Haare von Robert Habeck:

Robert Habeck hat die Haare schön. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Die Haare: sind immer genau so spontanverstrubbelt, wie das nicht ohne einen gewissen frisörellen Aufwand zu erreichen ist. Habeck sagt, er braucht im Bad nur zwei Minuten. Da sage ich mal: Zwinkersmiley, knick-knack. Wenn Habeck zwei Minuten im Bad braucht, laufe ich 100 Meter in 14 Sekunden. Das ist aber genau diese verwuschelte Boygroup-Burschigkeit, die bei Frauen besten Alters zu nachlassender Konzentration führt. Man spricht von der sogenannten Habeck-Hypertonie.

Ein Stück unter den Haaren - das Gehirn von Robert Habeck:

Unschuldig weiß und schadstoffarm: Das Gehirn von Robert Habeck. Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Das Hirn von Habeck besteht nicht, wie manche in der CSU sagen, zur Hälfte aus Matjes. Was viele nicht wissen: Dem Habeck-Hirn entkroch in den Nullerjahren allerhand nordisch-frische Pubertäts-Popliteratur. Der hübsche Lübsche hat jede Menge Romane geschrieben - mit seiner Frau Andrea Paluch, Mutter von vier Söhnen. Und zwar unter den Pseudonymen Rupert Horbock und Fiete Ubbo Garlef Kluntje Büxenpiepe. Nein – falsch. Und seinem echten Namen. Die Frühwerke des Küsten-Goethe tragen Namen wie „Hauke Haiens Tod“ oder „Wege in den Sommer“ oder auch „Unterm Gully liegt das Meer“. Im Jugendbuch „SommerGIG“ - so hat es die verdienstvolle Satirezeitschrift "Titanic" sauber herausgearbeitet - geht es um eine Mädchenband, deren Mitgliederinnen von einem jungen Pubertanten angehengstet werden. Die Schlagzeugerin hat natürlich Migrationshintergrund. Über sie schreibt Habeck: „Die Härte des Lebens in Anatolien umgab sie wie andere Mädchen Parfüm“. Büschen blöd ist halt, dass Habeck die Band Nirvana laut "Titanic" mit W schreibt. Aber du kriegst halt auch nicht alles mit da oben an der Küste.

Unter dem Gehirn: Die Augen von Robert Habeck

Robert Habeck guckt patent. Quelle: imago images / Jürgen Heinrich

Die Augen werden geziert von feinsten Kompetenzfältchen, die eine genderneutrale Milde bei gleichzeitiger emotionaler Tiefe ausstrahlen. Solche Augen hätte Christian Lindner gern. Hat er aber nicht. Stattdessen hat er Reptilienaugen. Wie so'n FDP-Velociraptor. Habeck dagegen: Monchichi! Wunderschön.

Der Style von Robert Habeck

Modemäßig vorne mit dabei, aber nicht zu sehr: Robert Habeck. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Habecks Fashion-Style ist ein alternativ-universaler Allwetterschick, der fashionmäßig alles abdeckt, was so anliegt als Chefgrüner: vom Besuch auf dem Kunsthandwerksmarkt bis zur Podiumsdiskussion über nachhaltiges Wohnen in Nicaragua. Da kannste überall mit hin, außer ins Kanzleramt. Da musste vorher noch mal in den Eine-Welt-Laden.

Gesamteindruck: Fabelhaft

30.08.2019, Sachsen, Leipzig: Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, verteilt zum Abschluss des Landtagswahlkampfes in Leipzig Sonnenblumen. Am 01. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Eine gewisse Attraktivität hat Kanzlerkandidaten aus dem linken Lager noch nie geschadet, von Willy Brandt über Helmut Schmidt bis zu Gerhard Schröder, dem Mann mit der überraschend stabilen Haarfarbe. Die Normalgesichtigen blieben alle in der Opposition hängen: Oskar Lafontaine, Peer Steinbrück, Rudolf Scharping. Die Gremlins der Sozialdemokratie. Und bei den Grünen? Joschka? Jürgen? Cem? Lassen wir das.

Zum Schluss: die Robert-Habeck-Klimabilanz

Fliegt nicht gern: Robert Habeck. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Wegen seiner explosiven Wirkung auf Frauen ist Robert Habeck ganz allein für 6,4 Prozent der Erderwärmung verantwortlich. Die erhöhte Temperatur wird aber dadurch ausgeglichen, dass sich der Beginn der Menopause nach einer Begegnung mit Robert Habeck um mehrere Jahre nach hinten verschiebt. Man spricht von Klimakteriumwandel. Man könnte auch sagen: Die Härte des Lebens in Schleswig-Holstein umgibt ihn wie andere Mädchen Parfüm.

Von Imre Grimm/RND