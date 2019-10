Washington

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat will jeden Vorstoß der Demokraten für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump aushebeln. Unter seiner Führung werde die Kammer seine Brandmauer gegen Versuche einer Absetzung Trumps sein, sagte Mitch McConnell in einem in sozialen Medien veröffentlichten Wahlkampfvideo für Kentucky. Den Staat vertritt McConnell im Senat, im kommenden Jahr stellt er sich zur Wiederwahl und wirbt dabei mit seinen engen Verbindungen zu Trump.

In dem Video verwies McConnell auf die Verfassung, laut der im weiteren Verfahren vom Repräsentantenhaus gebilligte Anklagepunkte gegen den Präsidenten zur Prüfung an den Senat gehen müssen. Das sogenannte Impeachment werde spätestens mit einer "Senatsmehrheit mit mir als Mehrheitsführer gestoppt", erklärte McConnell.

"In den Fängen eines linken Mobs"

Im Zentrum der Vorermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump steht dessen Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Sommer. In dem Gespräch bat der US-Präsident ihn, nicht belegten Anschuldigungen nachzugehen, wonach Joe Biden und dessen Sohn Hunter sich an korrupten Machenschaften in der Ukraine beteiligt hätten.

Ex-Vizepräsident Biden ist ein aussichtsreicher demokratischer Präsidentschaftsanwärter. Publik wurde die Affäre durch die Beschwerde eines Whistleblowers. Die Demokraten werten Trumps Vorgehen in der Sache als Machtmissbrauch. Ausländische Hilfe bei US-Wahlen zu erbitten, ist illegal.

Im Wahlkampfvideo warf McConnell der demokratischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi vor, "in den Fängen eines linken Mobs" zu sein, der sie schließlich von einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten überzeugt habe.

