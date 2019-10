Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die Verhandlungen um den Brexit noch nicht am Ende. Sie wolle am Donnerstag zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs nach Brüssel reisen, wo er ein Hauptthema sein soll. Einen Sondergipfel vor dem geplanten Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU will sie nicht ausschließen.