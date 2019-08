Berlin

Berlin. Es war ein neuer Ton, den der Bundespräsident an diesem Dienstag angeschlagen hat, als er des 58. Jahrestags des Berliner Mauerbaus und vor allem der friedlichen Revolution gedachte, die vor 30 Jahren die DDR zu Fall brachte.

Zwar mahnte auch Frank-Walter Steinmeier wie andere Bundespräsidenten vor ihm, dass auch nach 1989 der weltweite Kampf für Freiheit und Demokratie nicht zu Ende sei – derzeit etwa in Moskau, Istanbul oder Hongkong – und würdigte die Opfer, die bei der Flucht aus der DDR starben, sowie jene, „die vor 30 Jahren den Mut hatten, in der DDR auf die Straße zu gehen“: „Ohne sie wäre die Geschichte anders verlaufen – und zwar für alle Deutschen“, so Steinmeier.

Indirekte Kritik an der AfD

Auch das große Thema seiner Präsidentschaft, die Sorge um die liberale Demokratie, sprach er erneut an: „Mauern, Zäune und Stacheldraht sind noch immer Teil unserer Welt“, sagte das Staatsoberhaupt. „Autoritäre Systeme erheben ihr Haupt mit neuer Selbstgewissheit, und eine neue Faszination des Autoritären ist auch in westliche Gesellschaften tief eingedrungen.“

Auch in Deutschland hätten sich „neue Mauern aufgetan – Mauern, die sich auch in Wahlergebnissen widerspiegeln“, sagte er in Anspielung auf die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD in Ostdeutschland.

Ohne die Partei zu nennen, warf er ihr eine „perfide Verdrehung der Geschichte“ vor, wenn sie derzeit im Wahlkampf das Erbe von 1989 für ihre Angstparolen vereinnahme. Die friedlichen Revolutionäre hätten einen Weg nach vorn, in ein offenes Europa gesucht und nicht Nationalismus und Abgrenzung.

Steinmeier : Keine “Vollendung” der Einheit nötig

Neu war jedoch, dass Steinmeier nicht wieder die Vollendung der Einheit einforderte und Mauern in den Köpfen rügte. Stattdessen ermunterte er die Deutschen, das vielfältige, in Ost und West unterschiedliche Bild von Teilung und Wiedervereinigung zu wahren – solange man sich darüber austausche.

Er kritisierte, dass dazu bisher vor allem im Westen die Bereitschaft gefehlt habe. „In der alten Bundesrepublik haben die meisten Menschen den Umbruch und seine Folgen eher aus der Distanz – und oft auch mit Distanz erlebt“. Es sei ein Irrtum gewesen, das vereinte Deutschland einfach als vergrößerte Bundesrepublik zu sehen. So seien die Umbrüche, die im Osten jede Familie getroffen hätten und die bis heute fortwirkten, gesamtdeutsch zu wenig wahrgenommen und diskutiert worden.

Wir brauchen einen Solidarpakt der Wertschätzung. Frank-Walter Steinmeier

„Die Geschichten des Ostens sind immer noch kein so selbstverständlicher Bestandteil unseres ‚Wir‘ geworden wie die des Westens“, sagte der Bundespräsident. Das müsse sich ändern. „Wir brauchen einen neuen, einen ganz anderen Solidarpakt – einen der offenen Ohren und des offenen Austauschs, einen Solidarpakt der Wertschätzung“.

Wertschätzung bräuchten nicht nur die Friedlichen Revolutionäre, so Steinmeier, sondern auch „die Lebensleistung der Menschen anzuerkennen, die in der früheren DDR gelebt haben und den gewaltigen Umbruch nicht nur erlebt, sondern auch angenommen, geschultert und gestaltet haben“. Dazu gehöre, über Fehler, die im Prozess der Wiedervereinigung gemacht wurden, nicht zu schweigen – aber das Geglückte auch nicht schlechtzureden.

Steinmeier sprach zum Auftakt einer Gesprächsreihe im Amtssitz Schloss Bellevue, die Menschen aus Ost und West ins Gespräch bringen soll. Am Dienstag, dem Jahrestag des Mauerbaus, wurde in Berlin auch auf dem ehemaligen Todesstreifen an der Bernauer Straße offiziell an die Opfer von Mauer und Teilung erinnert, unter anderem durch Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller ( SPD), zahlreiche Landespolitiker sowie Vertreter von Kirchen und Opferverbänden.

Von Steven Geyer/RND