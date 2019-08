Berlin

Es ist nicht so, dass die Bundeswehr-Soldaten gerade alle barfuß gehen. Sie schlappen nicht in Flipflops über Kasernenhöfe oder durch heiße und staubige Camps in Mali, im Irak oder in Jordanien, sondern sind dort in schweren Stiefeln unterwegs.

Aber absurd ist die Schuhlage dennoch: Neue, strapazierfähigere Modelle in unterschiedlichen Ausführungen sind seit 2016 beschlossene Sache. Davon ist ein Teil ausgeliefert, das Ersatzschuhpaar allerdings fehlt den meisten und die Version für den Einsatz im Sand sowieso. Der Lieferzeitpunkt verschiebt sich nun nochmal um zwei Jahre auf 2022.

Die Mängelliste liest sich manchmal wie Satire

Selbst wenn 180.000 Paar Schuhe in drei Versionen nicht mal eben produziert sind – Planungszeiträume von sechs Jahren sind doch mehr als langwierig. Es ist einer der Unglaublichkeiten in der Struktur eines Apparats, der eigentlich der Inbegriff von Zackigkeit und Akkuratesse ist, tatsächlich aber mit regelmäßig Behäbigkeitsrekorde aufstellt.

Das gilt für Panzer und Flugzeuge, bei denen lange nicht auf Verträge geachtet wurde, die Druck auf die Hersteller erlaubten. Es gilt aber eben auch für technisch durchaus weniger aufwändige Alltagsgegenstände wie Baumwollhemden, Winterunterhosen und eben Schuhe. Dokumentiert wird dies im jährlichen Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestags, dessen Mängelliste sich stellenweise wie eine Satire liest.

Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat als erste Amtshandlung Bahnfreifahrten für Soldaten durchgesetzt. Wichtiger und weitreichender ist die Reform des Beschaffungswesens, die noch in diesem Herbst ansteht. Es gilt, eine riesige Behörde mit eingeschliffenen Strukturen wendiger zu machen, ohne unbekümmerte Bestell-Orgien auszulösen. Schnell wird das nicht gehen. Die Nachrichten von fehlenden Stiefeln, Hemden und Winterhosen werden Kramp-Karrenbauer noch eine Weile begleiten.

Lesen Sie auch: Jahresbericht des Wehrbeauftragten - Die Mängelliste der Bundeswehr

Von Daniela Vates/RND