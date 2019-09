Berlin

„Wir schaffen das“, hat die Kanzlerin einst gesagt und die Integration der zahlreichen Flüchtlinge gemeint. Der Satz war noch umstrittener als die Flüchtlinge selbst. Er polarisierte. Die jüngsten Zahlen über Erfolg oder Misserfolg von Integrationskursen zeigen nun, dass sich das Thema für Polarisierung nicht eignet. Denn da, wo es Probleme gibt, sind sie weniger ideologischer als sehr praktischer Natur.

So ist die Quote derer, die die Integrationskurse erfolgreich absolvieren, mit knapp zwei Dritteln in etwa gleich geblieben. Das ist gut. Dafür hat der Anteil der Analphabeten an den Kursteilnehmern zugenommen; er liegt jetzt bei 30 Prozent. Das ist schlecht, weil es die Integration mindestens verlängert, und widerlegt die anfangs zuweilen hörbare Behauptung, da seien – gerade aus Syrien – vor allem Ärzte und Ingenieure zu uns gekommen.

Kein Schwarz-Weiß, mehr Grautöne

Wahr ist, dass zu Beginn viele höher qualifizierte Syrer kamen und zuletzt viele weniger qualifizierte. Schlecht ist schließlich, dass zu wenige Mütter mit kleinen Kindern an den Kursen teilnehmen. Die in den Herkunftsländern oft schon schlechter gestellten Frauen sollten hier nicht ähnliches erleben müssen.

Unter dem Strich ist die Wahrheit der Studie daher sehr schlicht: Der Mehrheit gelingt die Integration, einer Minderheit nicht. Doch selbst da, wo Integration misslingt, ist das nicht zwangsläufig ein Argument gegen die Flucht. Denn wer flüchtet schon freiwillig? Auch hängt Integration stets vom Zuwanderer und von der Gesellschaft ab. Wer die Studie für den politischen Meinungskampf nutzen will, der dürfte jedenfalls sowohl fündig als auch enttäuscht werden. Für die einen ist das Glas halb voll, für die anderen halb leer. Wer nüchterner an die Sache herangeht, der sieht, dass es wie so oft kein Schwarz-Weiß gibt - sondern viele Grautöne.

Von Markus Decker/RND