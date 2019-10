Westerville

Die Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren, hat sich bei der TV-Debatte der Demokraten gegen Kritik an ihren Plänen einer Krankenversicherung für alle wehren müssen. Warrens Weigerung darzulegen, wie sie die Krankenversicherung für alle finanzieren wolle und ob Steuern für die Mittelschicht steigen würden, sei der Grund, "warum die Leute so frustiert über Politiker" seien, sagte ihr Rivale Pete Buttigieg, der Bürgermeister von South Bend, am Dienstagabend in Westerville.

Warren hat bisher immer wieder darauf bestanden, dass die Kosten für die Mittelschicht sinken würden, jedoch die Details der Finanzierung nicht deutlich gemacht. Warren will eine gesetzliche Krankenversicherung für alle.

Der Senator von Vermont Bernie Sanders, der an der Gesetzgebung der Krankenversicherung für alle beteiligt war, sagte, es sei "angemessen, anzuerkennen, dass die Steuern steigen werden". Die Senatorin von Minnesota Amy Klobuchar sagte: "Wenigstens Bernie ist ehrlich" und sprach sich für die Option auf eine Krankenversicherung aus.

Fragen nach Alter und Gesundheitszustand der Kandidaten

Die drei ältesten Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten, Bernie Sanders, Joe Biden und Elizabeth Warren, mussten sich derweil Fragen zu ihrem Alter und ihrem Gesundheitszustand gefallen lassen. Der 78-jährige Sanders weigerte sich auf die Frage zu antworten, wie er den Amerikanern versichern wolle, bei guter Gesundheit zu sein, und sagte lediglich, er führe einen „energischen Wahlkampf im ganzen Land“.

Sanders, der älteste Bewerber, hatte vor zwei Wochen einen Herzinfarkt erlitten. Sein zwei Jahre jüngerer Rivale Biden argumentierte mit seiner Erfahrung und Weisheit, denn „ich weiß, was getan werden muss“ als Präsident. Er versprach außerdem, seine medizinischen Unterlagen vor dem ersten Wettbewerb zur Nominierung im Februar in Iowa zu veröffentlichen. Die 70-jährige Warren versprach, bei Arbeitslast, Organisation und Ausdauer jeden zu übertreffen, auch die Republikaner.

RND/AP