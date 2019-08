Berlin

Es ist eine emotionale Botschaft, mit der sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstagmittag an seine Anhänger richtete. Per Twitter-Video teilte der Niedersachse mit, dass er nicht für das Amt des SPD-Bundesvorsitzenden kandidieren wird. Klingbeil hatte zuvor lange öffentlich mit einer Kandidatur kokettiert.

Nun folgt die Absage - weil er keine Frau gefunden hat, die mit ihm antreten will. Wenn man die SPD in einem Team führen wolle, müsse dieses Team zu 100 Prozent zusammenpassen, sagte Klingbeil in dem Video. Er habe Gespräche geführt, um ein solches Team zu bilden, am Ende aber feststellen müssen, dass es eine solche Konstellation derzeit nicht gebe. Daraus habe er Konsequenzen ziehen müssen. „Ich selbst habe mich entschieden, dass ich nicht zu denen gehören werde, die auf der Bühne stehen und sich um den Parteivorsitz bewerben“, sagte der 41-Jährige.

Wir machen als SPD etwas Neues. Darauf habe ich Bock. Was ich mir für #UnsereSPD wünsche und was meine Rolle sein wird, sage ich Euch hier: https://t.co/949gkxgoq5 — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) August 20, 2019

Klingbeil soll lange auf eine gemeinsame Kandidatur mit der kommissarischen SPD-Chefin Manuela Schwesig gehofft haben. Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns will aber nicht auf Dauer Vorsitzende der Bundes-SPD werden. Auch, weil sie in ihrem eigenen Landesverband mit Kritik konfrontiert ist und 2021 eine Neuwahl bestehen muss.

Vizekanzler Scholz hat eine Partnerin gefunden

Ein anderer Sozialdemokrat ist bei der Suche nach einer Partnerin fündig geworden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz tritt zusammen mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz an. Scholz selbst bestätigte diese Personalie via Twitter, zuerst hatte „ Focus Online“ darüber berichtet

Geywitz ist 43 und wie Scholz Mitglied im SPD-Bundesvorstand. Seit 2004 ist die Politikwissenschaftlerin Abgeordnete im Potsdamer Landtag. Dort hat sie sich einen Namen als Innenpolitikerin gemacht. Geywitz gilt als konfliktfähig. Von 2013 bis 2017 war sie Generalsekretärin der Brandenburger SPD - und legte dieses Amt nieder, nachdem Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD) die von ihr befürwortete Kreisreform abgesagt hatte. Derzeit befindet sich die dreifache Mutter im Landtagswahlkampf.

Ebenfalls am Dienstag wurde bekannt, dass Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil nach langem Zögern nun endgültig abgewunken hat. Wie die Welt berichtete, haben sich alle vier niedersächsischen SPD-Landesbezirke für das Bewerber-Duo aus Landesinnenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ausgesprochen. Der niedersächsische SPD-Landesvorstand will die Entscheidung voraussichtlich am Samstag offiziell absegnen.

Das Duo Köpping/ Pistorius wäre das erste Kandidatenteam, das einen großen Landesverband hinter sich gebracht hätte. Auch Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee hatte zuletzt Sympathien für dieses Team erkennen lassen.

Von Andreas Niesmann/RND