Washington

Sarah Huckabee Sanders wird künftig nicht mehr für Präsident Trump sprechen. Nach dreieinhalb Jahren verlässt sie das Weiße Haus und kehrt zurück in ihren Heimatstaat Arkansas. Den Rückzug machte Trump am Donnerstag via Twitter bekannt und bedankte sich bei Sanders für ihre Arbeit. Einen Ersatz nannte der Präsident nicht.

„Sie ist eine sehr besondere Person mit außergewöhnlichen Talenten, die einen unglaublichen Job geleistet hat“, kommentierte Trump den Weggang.

Sanders, die Tochter des republikanischen Politikers und Präsidentschaftsbewerbers Mike Huckabee, ist eine der engsten Verbündeten Trumps, und eine der wenigen verbliebenen Gefährten aus seinem Wahlkampf 2016. Sie war nach turbulenten Monaten auf Sean Spicer als Sprecherin des Weißen Hauses gefolgt. Sanders gilt als umstritten. Die früher üblichen täglichen Briefings von Journalisten in der US-Hauptstadt fanden zuletzt kaum noch statt. Sanders fiel durch ihre nach außen fast bedingslose Loyalität zu Trump auf.

Seit dem Amtsantritt Trumps hat es im Apparat der US-Regierung viele Rauswürfe, Personalwechsel und Rücktritte gegeben. So hatte etwa im April Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen ihren Posten verlassen. Zum Jahresende waren außerdem Verteidigungsminister James Mattis und Trumps Stabschef John Kelly ausgeschieden. Im Bereich Kommunikation hatten auch unter anderem die Kommunikationschefs Hope Hicks und Anthony Scaramucci aufgegeben.

Von RND/AP/dpa