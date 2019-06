Colleville-sur-Mer

US-Präsident Donald Trump hat die Landung der alliierten Truppen in der Normandie vor 75 Jahren als heldenhaften Einsatz für die Freiheit gewürdigt. Zehntausende Männer hätten an der französischen Küste ihr Blut vergossen, „Tausende haben ihr Leben geopfert - für ihre Brüder, für ihre Länder und für das Überleben der Freiheit“, sagte Trump am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung zum sogenannten D-Day auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux.

„Sie haben diesen Boden für die Zivilisation zurückgewonnen.“ Die Soldaten damals hätten nicht nur eine Schlacht oder einen Krieg gewonnen, sondern das Überleben der Zivilisation gesichert. „Sie haben unsere Lebensweise für viele Jahrhunderte verteidigt.“

Am 6. Juni 1944 waren alliierte Truppen im Zweiten Weltkrieg in Frankreich gelandet, das von der deutschen Wehrmacht besetzt war. Die größte Landungsoperation der Militärgeschichte hatte entscheidende Bedeutung für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges.

Zehntausende Tote und Verwundete

Sie markierte den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland vom Westen her. Der D-Day steht aber auch für ein unmenschliches Blutvergießen, Zehntausende Tote und Verwundete.

Trump sprach von der größten Armada der Geschichte. Die Soldaten von damals seien Bürger freier und unabhängiger Nationen gewesen - „vereint in ihrer Verpflichtung gegenüber ihren Landsleuten und Millionen noch ungeborener Menschen“. Der US-Präsident sagte mit Blick auf die Soldaten von damals: „Die außergewöhnliche Stärke entstand durch einen außergewöhnlichen Geist. Das Übermaß an Mut entstand durch ein Übermaß an Glauben.“

An die Adresse der Nationen, die damals zusammen gegen die Nationalsozialisten kämpften, sagte Trump, das gemeinsame Bündnis sei in der Hitze des Kampfes geschmiedet, im Krieg geprüft worden und habe sich in den Segnungen des Friedens bewiesen. „Unser Bündnis ist unzerbrechlich.“

Lesen Sie auch: Frostige Stimmung zwischen Merkel und Trump: Treffen beginnt ohne Händeschütteln

Von RND/dpa