Panmunjom

US-Präsident Donald Trump hat sich an der innerkoreanischen Grenzlinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen. Direkt an der Demarkationslinie schüttelten sich beide die Hände. Zudem überquerte Trump als erster amtierender US-Präsident die Grenze nach Nordkorea.

Trump war am Sonntag in der entmilitarisierten Zone an der Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea eingetroffen. Trump landete dort nach Angaben des Weißen Hauses um kurz nach 14.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MESZ) an Bord seines Regierungs-Hubschraubers Marine One. Beide Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen miteinander.

Trump verteidigt Treffen

Zuvor hatte Trump hat sein geplantes Treffen mit Machthaber Kim Jong Un in der demilitarisierten Zone der koreanischen Halbinsel verteidigt. Unter seiner Führung hätten die beteiligten Länder bereits große Fortschritte gemacht, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Seoul.

Damit reagierte er auf Fragen nach Kritik, wonach er Kim mit einem gemeinsamen Foto von einem historischen Treffen an der Grenzlinie politisch aufwerte, obwohl Nordkorea nach wie vor Kurzstreckenraketen teste und an seinen nuklearen Bestrebungen festhalte.

Die beiden scheinen sich zu mögen

Es sei „beleidigend“, die aktuelle Lage in der Nordkorea-Politik mit der Situation vor zweieinhalb Jahren zu vergleichen, ehe er sein Amt angetreten habe, erklärte Trump. Zugleich spielte er die Bedeutung der Begegnung mit Kim herunter. „Es könnte ein wichtiger Schritt sein, aber auch nicht.“ Trump sprach von einer guten Chemie zwischen ihm und Kim.

Der US-Präsident und der nordkoreanische Diktator hatten sich bereits zwei Mal getroffen – einmal in Singapur und einmal in Hanoi. Konkrete Ergebnisse gab es bei keinem der beiden Treffen.

Von RND/dpa/AP