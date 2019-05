Washington

Ein geplantes Treffen zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und Bundeskanzlerin Angela Merkel ist kurzfristig abgesagt worden. Die Gespräche hätten verschoben werden müssen, weil es „dringende Probleme“ gebe, teilte das US-Außenministerium mit.

Der Besuch solle bald nachgeholt werden. „Leider müssen wir die Treffen in Berlin wegen dringender Angelegenheiten neu terminieren“, sagte der Sprecher. Pompeo wolle aber bald nach Berlin kommen.

Merkel und Maas schweigen zur Absage

Gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt wollte er erstmals Deutschland besuchen. Pompeo hätte Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin treffen sollen. Weder Merkels noch Maas’ Büro kommentierten die Absage zeitnah.

Pompeo hatte an einem Treffen des Arktischen Rats in Finnland teilgenommen. Wo er als nächstes hinreist, war zunächst unklar. Das US-Außenministerium teilte mit, Pompeo „freut sich darauf, bald in Berlin zu sein“, um die wichtigen Treffen abzuhalten.

Deutsch-amerikanische Beziehungen angespannt

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 angespannt. Die US-Regierung wirft dem Nato-Partner Deutschland mangelnde Militärausgaben vor, kritisiert das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scharf und droht mit Strafzöllen wegen des deutschen Handelsüberschusses.

Auf eine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz hatte der 55-jährige frühere CIA-Chef im Februar verzichtet, obwohl er zu der Zeit tagelang in Europa unterwegs war und Polen, die Slowakei, Ungarn, Belgien und Island besuchte.

Von RND/dpa/lf