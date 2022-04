Mariupol

Kaum eine andere Stadt in der Ukraine steht so bezeichnend für Putins brutalen Angriffskrieg wie die Hafenstadt Mariupol im Osten des Landes. Seit Wochen ist die Stadt von russischen Truppen eingekesselt. Bombardements, Angst und Tod bestimmen den Alltag der dortigen Bevölkerung. Noch immer befinden sich ukrainischen Schätzungen zufolge rund 100.000 Zivilistinnen und Zivilisten in der Stadt. Tausende von ihnen haben sich in den unterirdischen Anlagen des Azovstal-Stahlwerks verschanzt. Mit ihnen: Hunderte Soldaten, die nun den letzten Widerstand leisten.

Mittlerweile hat Russland die Region nach eigenen Angaben fast vollständig unter Kontrolle. Das Stahlwerk gilt als letzte Bastion in ukrainischer Hand. Die Fabrik zu stürmen schloss Putin vorerst aus. Der deutliche Befehl stattdessen: „Blockiert diese Industriezone so, dass nicht einmal eine Fliege rauskommt.“

Die Belagerung verschlechtert die ohnehin schon miserable Lage für die Menschen im Azovstal-Stahlwerk täglich mehr, wie der 25-jährige Unteroffizier Leonid Kuznetsov der „New York Times“ berichtet. „Wir haben keine Lebensmittel und kein Wasser mehr. Wir haben etwa Tausend Zivilisten in der Fabrik. Ich kann nicht sagen, wie viele Soldaten wir haben. Es gibt viele, viele Verwundete und nicht genug Medizin. Die kleinste Verletzung kann tödlich sein; es gibt nicht einmal einfache Verbände“, sagte er der Zeitung.

Dramatische Lage in dem Azovstal-Stahlwerk

Die meisten der ursprünglich mehr als 440.000 Bewohner sind aus Mariupol geflohen, Zehntausende sollen bei den russischen Angriffen gestorben sein. In der Nacht zu Freitag wurden zudem Satellitenaufnahmen publik, die Dutzende potenzielle Massengrab zeigen. Örtliche Behörden gehen davon aus, dass in diesen bis zu 9000 tote Zivilistinnen und Zivilisten verscharrt worden sein könnten.

Mariupol in russischer Hand? Ukraine berichtet von vielen Toten in der Hafenstadt

Die Zivilisten und Soldaten in dem Stahlwerk könnten laut Kuznetsov nur noch bis zu zwei Tage Zeit ausharren - wenn der Kampf nicht so heftig werde. „Wenn doch“, so der Unteroffizier, „kann es innerhalb von zwölf Stunden vorbei sein.“

Über die Chat-App Telegram schrieb Sergeant Kuznetsov der „New York Times“, dass die Menschen im Azovstal-Stahlwerk auf Hilfe hoffen. „Wenn wir sie nicht bekommen, werden wir es nicht aus dieser Fabrik herausschaffen. Wir werden hier mit Waffen in der Hand sterben und die Ukraine verteidigen“, zitiert ihn das US-Portal.

Ukraine-Offizier bittet die Welt um Hilfe

Die russischen Streitkräfte hätten ihre Angriffe auf die Fabrik in den vergangenen Tagen verstärkt. Tagsüber und auch nachts sei die Fabrik aus der Luft, mit Artillerie und Raketen beschossen worden. Laut Kusnezow würden mehr als 500 Menschen an verschiedenen Verletzungen leiden. Zudem gebe es zahlreiche Tote. Auch durch Einstürze infolge des Beschusses seien Menschen, die sich in den Häusern verschanzt haben, ums Leben gekommen.

„Ich bitte die ganze Welt, alles zu tun, um die militärische Aggression gegen die unabhängige Ukraine zu beenden“, so der eindringliche Appel des 25-jährigen Unteroffiziers.

Mariupol hat in der Kriegsführung strategisch eine große Bedeutung. Durch den Hafen und den direkten Zugang zum Asowschen Meer zählt es zu den wichtigsten Wirtschaftszentren der Ukraine. Geografisch bildet die zehntgrößte Stadt der Ukraine für Russland eine Barriere zwischen der 2014 annektierten Krim und dem Donbass. Auch deswegen steht die Stadt im Fokus der russischen Kriegsführung.

Von Alessandra Röder, Jens Strube/RND