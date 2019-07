Hockenheim

Der Oberbürgermeister von Hockenheim ( Baden-Württemberg) ist von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mit.

Der Angreifer habe am Montagabend am Haus des 67-jährigen Dieter Gummer ( SPD) in Böhl-Iggelheim ( Rheinland-Pfalz) geklingelt. Als der Oberbürgermeister im Hof den Unbekannten traf, schlug dieser ihm den Angaben zufolge unvermittelt die Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Der Politiker sei gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Gummer erlitt demnach schwere Verletzungen und werde stationär in einem Krankenhaus behandelt. Der Täter verließ den Tatort zu Fuß. Die Motivlage sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Immer wieder Angriffe gegen Kommunalpolitiker

In jüngerer Vergangenheit ist es immer wieder zu Gewalttaten gegen Kommunalpolitiker gekommen. Schlagzeilen machten die Messerangriffen auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, sowie der politische Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Hockenheims Oberbürgermeister Gummer geht Ende August in den Ruhestand. Er ist seit 2004 Rathauschef der Stadt.

Mehr lesen: Bürgermeister bei Steinmeier: Fußabtreter für die Frustrierten

Von RND/dpa