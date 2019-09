Berlin

Die Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen können Bund und Länder nur in 39 Prozent der Fälle von Elternteilen zurückverlangen. Das geht aus einer Erhebung hervor, die Familienministerin Franziska Giffey am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat. Demnach sind 61 Prozent der Mütter und Väter finanziell nicht in der Lage, das vorgestreckte Geld zurückzuzahlen. In 90 Prozent aller Fälle sind das die Väter.

Den staatlichen Vorschuss erhalten Kinder von Alleinerziehenden, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Aufgabe der Finanz- und Jugendämter ist es, zu überprüfen, ob der Vater Unterhalt zahlen kann und den Vorschuss zurückzufordern. Andernfalls kommt der Staat dauerhaft für den Unterhalt auf.

Insgesamt bezogen im Jahr 2018 rund 805.000 Kinder in Deutschland Unterhaltsvorschuss. Bund und Länder kostete das etwa 2,1 Milliarden Euro. Nur 13 Prozent konnten sie von den Elternteilen zurückholen. In etwa 500.000 Fällen "reden wir tatsächlich über Ausfallleistungen", sagte Giffey.

Die meisten Eltern haben zu wenig Einkommen

44 Prozent der nicht zahlungsfähigen Eltern hätten zu wenig Einkommen, um den Unterhalt zu zahlen, erklärte die Familienministerin. 10 Prozent könnten nur ein Teil des Unterhalt bewältigen - auch hier sei ein Rückgriff nicht möglich. Bei weiteren 4 Prozent sei das unterhaltspflichtige Elternteil verstorben oder habe Insolvenz angemeldet.

Bisher habe man sich darauf fokussiert, allen berechtigten Kindern den Unterhalt zukommen zu lassen, sagte Giffey. Nun sei die Zeit da, "den Fokus stärker auf das Thema Rückgriff" zu legen. Dafür seien vor allem die Länder und Kommunen in der Pflicht. "Es kann nicht sein, dass die Gesellschaft die Kosten am Ende trägt", sagte die Familienministerin. Zusammen mit den Ländern arbeite man daran, die beste Strategie für den Rückgriff herauszufinden.

Da bisher nur wenige Vorschüsse zurückgezahlt werden, bleiben Bund und Länder auf einem großen Teil der Kosten sitzen, die sich von 2017 zu 2018 fast verdoppelt haben. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung, die Kindern bis zum 18. Geburtstag durchgängig einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss zusichert. Davor gab es diesen nur für Kinder bis 12 Jahre und maximal 72 Monate.

Bund und Länder hätten an der Rückzahlung ein "gemeinsames Interesse", sagte Giffey. Der Bund übernimmt 40 Prozent, die Länder zahlen 60 Prozent der Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss.

