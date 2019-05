Als wäre man an einem Wahlsonntag im Willy-Brandt-Haus nicht schon angespannt genug. Ausgerechnet jetzt sickert durch: Ex-SPD-Hoffnungsträger und -Kanzlerkandidat Martin Schulz will nicht länger einfacher Bundestagsabgeordneter bleiben. Und das geht auf Kosten seiner Parteichefin – denn er will nach Medienberichten ihren Fraktionsvorsitz.