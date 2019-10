Erfurt

Aus der Landtagswahl in Thüringen geht die Linke erstmals als stärkste Kraft in einem Bundesland hervor. Die CDU verliert zweistellig und liefert sich nach den Hochrechnungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, die im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Thüringen doppelt so viele Stimmen erhält.

Auf Platz drei landet die SPD mit derzeit etwas mehr als 8 Prozent, gefolgt von den Grünen und der FDP, die beide knapp über 5 Prozent der Stimmen erhalten.

Ergebnisse in den Wahlkreisen

So haben die Thüringer bei der Landtagswahl 2019 in den einzelnen Wahlkreisen gewählt. Hinweis: Nicht für alle Wahlkreise sind die Stimmen bereits ausgezählt.

Wahlkreisergebnisse Thüringen 2019

Hier sehen sie, welcher Kandidat in welchem Wahlkreis die meisten Stimmen gesammelt hat und voraussichtlich in den Landtag einzieht: