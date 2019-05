Brüssel

Am Donnerstag haben die Briten und die Niederländer vorgelegt, bis Sonntag um 23 Uhr ziehen die restlichen EU-Staaten nach: Das neue EU-Parlament wird gewählt. Schon jetzt gibt es eine erste Überraschung. In den Niederlanden sah die Prognose nach Schließung der Wahllokale klar die Sozialisten des europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans vorn, wie der staatliche Sender NOS unter Berufung auf Daten des Instituts Ipsos meldete. Die Sozialisten erhielten demnach 18,4 Prozent der Stimmen.

Am Freitag nun können dann die Wähler in Irland und der Tschechischen Republik ihre Stimme abgeben, in der Tschechischen Republik erstreckt sich die Wahl sogar über zwei Tage. In Lettland, Malta und der Slowakei wird am 25. Mai gewählt, in allen übrigen EU-Mitgliedstaaten findet die Europawahl am Sonntag, den 26. Mai statt, so auch in Deutschland. Insgesamt sind 418 Millionen Wahlberechtigte in der Europäischen Union aufgerufen, die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlamentes zu wählen.

KATARINA BARLEY



„Ich bin Europäerin durch und durch“, versichert Katarina Barley auf ihrer Website. Kaum jemand kann das glaubhafter von sich behaupten als die gebürtige Kölnerin: Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Brite, studiert hat sie in Paris, und ihr Bundestagswahlkreis grenzt an Luxemburg. Augenzwinkernd bezeichnet sich die 50-Jährige schon mal als „Allzweckwaffe der SPD“.



Die Juristin, die einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht arbeitete, war bereits Generalsekretärin ihrer Partei, wechselte dann ins Amt der Familienministerin und fungiert seit der Neuauflage der großen Koalition als Bundesjustizministerin. Wenn es für die zweifache Mutter nun ins Europaparlament geht, dann zieht sie nicht alleine nach Brüssel. In einem Interview kündigte Barley an, dass ihr Ex-Mann und ihr jüngerer Sohn mitkommen werden: „Wir haben uns damals vorgenommen, als Eltern räumlich in der Nähe zu bleiben, bis die Kinder erwachsen sind.“

UDO BULLMANN



Der 62-Jährige Udo Bullmann ist im SPD-Gespann mit Katarina Barley der Mann fürs Grobe. Bevor der Hesse 1999 ins Europaparlament einzog, dozierte er als Politikwissenschaftler in Gießen. In Straßburg und Brüssel hat er sich in den vergangenen 20 Jahren einen Ruf als Wirtschafts- und Finanzexperte erarbeitet. Seit gut einem Jahr führt Bullmann die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament als Vorsitzender an.



In Brüssel ist Bullmann deutlich bekannter als in Deutschland. Seine Europabegeisterung ist nach eigenen Angaben in jungen Jahren - mit den 68ern - gewachsen. Als Schüler habe er den „Geist der anti-autoritären Bewegung“ inhaliert. Angesichts der zuletzt mageren Umfrageergebnisse für die Sozialdemokraten übte sich Bullmann mehrfach in Durchhalteparolen: „Lasst Euch nicht einreden, das ist alles so trübe mit den Sozialdemokraten in Europa. Wir kommen zurück.“





MANFRED WEBER



Für sein größtes politisches Ziel in Brüssel war Manfred Weber (46) bereit für den größten Verzicht in Bayern: Als Horst Seehofer 2018 seinen Posten als CSU-Chef aufgab, überließ Weber kurzerhand Markus Söder den ersten Zugriff. Ausgerechnet Söder muss man sagen, denn Weber und er waren nie beste Freunde. So groß seine persönlichen Befindlichkeiten auch gewesen sein mögen, sein Ehrgeiz galt alleine einem Ziel: EU-Kommissionspräsident zu werden.



Diese Zielstrebigkeit ist - wie sein Talent als Strippenzieher im Hintergrund - eine von Webers besonderen Fähigkeiten. In der CSU hat der niederbayerische Katholik eine klassische Parteikarriere hinter sich. Von 2003 bis 2007 war er Chef der Jungen Union in Bayern, von 2008 bis 2016 niederbayerischer Bezirkschef - in der CSU-Hierarchie ein wichtiges Amt. 2002 zog er mit 29 Jahren in den bayerischen Landtag ein, bevor er 2004 erstmals ins EU-Parlament gewählt wurde. Seit 2015 ist Weber stellvertretender Parteichef, im EU-Parlament führt er die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP).





Noch ist es ruhig rund um die EU-Wahl. Zeit, sich noch einmal die Deutschen Spitzenkandidaten für Europa genauer anzuschauen.

Nicht nur was den Wahltag angeht gibt es Unterschiede in den nationalen Bestimmungen zur Europawahl 2019. So besteht in einigen Ländern Wahlpflicht: In Belgien, Bulgarien, Griechenland, Luxemburg und Zypern hat man nicht die Wahl, ob, sondern nur, wo man das Kreuz setzt. In den meisten EU-Mitgliedstaaten darf bzw. muss man ab 18 Jahren seine Stimme abgeben. In Griechenland dürfen auch schon 17-Jährige wählen, in Österreich und Malta ist man ab 16 Jahren wahlberechtigt.

