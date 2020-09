Die Schule beginnt nach den Sommerferien wieder in der DDR. Es ist nur noch ein Monat bis zur Deutschen Einheit. Im September 1990 müssen die Menschen zwischen Ostseeküste und Thüringer Wald weiterhin mit weitreichenden Veränderungen zurecht kommen: Die Krise in der DDR-Wirtschaft spitzt sich immer mehr zu. Und der Einigungsvertrag wird in der Volkskammer und im Bundestag beschlossen.