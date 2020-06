Was im Sommer 1990 in der DDR passiert ist: Der Juli bringt die D-Mark an die Ostseeküste

Rostock

Ein Dreivierteljahr ist am 1. Juli 1990 vergangen, seitdem Hunderttausende Menschen im Herbst 1989 für eine erneuerte und demokratische DDR auf die Straßen gegangen sind. Jedoch: Vor allem seit Jahresbeginn äußern die Demonstranten eine Forderung wöchentlich mit immer mehr Druck: Sie fordern die Deutsche Einheit.Keiner weiß zu diesem Zeitpunkt genau, wie lange die DDR als souveräner Staat bestehen wird. Bis zum 3. Oktober ist es nur noch ein gutes Vierteljahr. Diese drei Monate – Juli, August und September – bringen einschneidende Veränderungen für die Menschen, die zwischen Ostseeküste und Thüringer Wald leben

Der Juli 1990 – Währungsumstellung

1. Juli: Die von vielen Menschen heiß erwartete D-Mark ist da! In den Wochen zuvor mussten etwa 460 Tonnen Geldscheine im Wert von 27,5 Milliarden D-Mark auf die DDR verteilt werden. Die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Hamburg ist für den damaligen Bezirk Rostock zuständig, Kiel für Schwerin und Bremen für Neubrandenburg. Alle Sparkassen und Banken in der DDR öffnen ihre Türen an diesem Sonntag um 8 oder 9 Uhr. Nur die erst vor Kurzem eröffnete Filiale der Deutschen Bank am Berliner Alexanderplatz macht schon um 0 Uhr auf. Etwa 10 000 Menschen drängen sich vor den Türen.

Damit ist die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft getreten. Die DDR überträgt die Hoheit über die Finanz- und Geldpolitik an die Bundesrepublik und die D-Mark wird zum einzigen Zahlungsmittel in der DDR. Zuvor hatte am 22. Juni der Bundesrat dem Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion sowie die Entschließung über die Anerkennung der polnischen Westgrenze zugestimmt. Die SPD-geführten Länder Niedersachsen und Saarland lehnten den Staatsvertrag jedoch ab, da sie ihn für „unzureichend“ hielten.

Hansa Rostock mischt unter Trainer Uwe Reinders die 1. Bundesliga auf

1. Juli: Ex-Nationalspieler Uwe Reinders leitet sein erstes Training beim FC Hansa Rostock. In kurzer Zeit gelingt es Reinders, aus der „Fahrstuhlmannschaft“ der DDR-Oberliga eine schlagkräftige Truppe zu bilden, Hansa Rostock wird nicht nur letzter DDR-Meister und dazu FDGB-Pokal-Sieger. Die Mannschaft qualifiziert sich mit dem Meistertitel auch für die 1. Bundesliga. Und dort steht Rostock in der neuen Saison nach neun Spieltagen sogar an der Tabellenspitze – vor allen Hochkarätern wie Bayern München und Borussia Dortmund.

3. Juli: In Rostock kommen Journalisten aus den ehemaligen Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg zusammen, um den DJV-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern zu gründen. Der DJV vertritt als Berufsverband und Gewerkschaft die berufs- und medienpolitischen Ziele und Forderungen der hauptberuflich tätigen Journalisten aller Medien.

6. Juli: In Ost-Berlin beginnen die Verhandlungen zum Einigungsvertrag, dem zweiten Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Der Vertrag regelt die Fragen, die die zukünftige politische und staatliche Einheit beider deutscher Staaten betreffen.

8. Juli: Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland wird nach einem 1:0-Sieg über Argentinien Fußballweltmeister. Die Nationalmannschaft der DDR hatte die Qualifikation zur WM 1990 knapp verpasst. Der Elf von Trainer Eduard Geyer fehlte nur ein Punkt gegen Österreich. Andreas Thom, Ulf Kirsten, Matthias Sammer & Co. waren am 15. November 1989 mit 0:3 im Wiener Ernst-Happel-Stadion unterlegen.

Vermittlungsgespräch zur Landeshauptstadt von MV

11. Juli: Der Mathematik-Professor Gerhard Maeß wird als 530. Rektor der Universität Rostock in sein Amt eingeführt. Er geht in seiner Antrittsrede auf das berechtigte Nebeneinander verschiedener Lehrmeinungen an der Universität ein, wobei keine die alleinige Wahrheit für sich beanspruchen dürfe.

14. Juli: In Güstrow treffen sich Vertreter der drei Nordbezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg zu einem „Vermittlungsgespräch“. Darin wollen die Politiker, Abgeordneten und Kirchenvertreter noch offene Streitfragen zur künftigen Hauptstadt des Landes Mecklenburg-Vorpommern klären.

14. bis 16. Juli: Bundeskanzler Helmut Kohl trifft sich in der Sowjetunion mit Präsident Michail Gorbatschow zu Gesprächen. Gorbatschow billigt dabei einem vereinten Deutschland die volle Souveränität und die freie Wahl der Bündniszugehörigkeit zu.

14. Juli: Vereinter Fußball in MV: Die 112 Delegierten der drei Bezirksfachausschüsse und der 36 Kreisfachausschüsse gründen den Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern. Günther Waak wird zum ersten Präsidenten des LFV M.-V. gewählt.

Treuhand vernichtet mehr als drei Millionen Arbeitsplätze

16. Juli: In Berlin konstituiert sich die DDR-Treuhandanstalt. Sie ist für die Abwicklung von etwa 8500 Volkseigenen Betrieben (VEB) mit vier Millionen Mitarbeitern zuständig und soll jetzt die Kombinate und Betriebe zügig privatisieren. Ihre Bilanz 1994: mehr als drei Millionen vernichtete Arbeitsplätze und ein Schuldenberg von 264 Milliarden D-Mark. Dabei war es ganz anders gedacht: Bürgerrechtler hatten im Februar die „umgehende Bildung einer Treuhandanstalt zur Wahrung der Anteilsrechte der DDR-Bürger am Volkseigentum der DDR“ vorgeschlagen.

Die Hälfte der etwa 5800 Beschäftigten im Rostocker Hafen wird in Kurzarbeit geschickt. Grund ist der rapide Rückgang einlaufender Schiffe. In der ersten Hälfte des Jahres waren es täglich rund dreißig Schiffe, jetzt sind es nur noch fünf Frachter am Tag.

17. Juli: Beginn der dritten Runde der „Zwei-plus-Vier“-Verhandlungen in Paris. Die Außenminister beider deutscher Staaten und der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs – Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich – bestätigen in Anwesenheit des polnischen Außenministers Krzysztof Skubiszewski die Oder-Neiße-Grenze als polnische Westgrenze.

19. Juli: Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) der Bundesrepublik und der Deutsche Fußballverband der DDR ( DFV) beschließen in Frankfurt/Main ihre Vereinigung. Bereits Monate zuvor waren viele der DDR-Fußballstars zu Westvereinen gewechselt. Darunter waren Dariusz Wosz, Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Thomas Doll, Andreas Thom, Axel Kruse ( Hansa Rostock), Torsten Gütschow und Dirk Heyne.

Neuer Fahneneid für Rekruten der Nationalen Volksarmee

20. Juli: Die Rekruten der Nationalen Volksarmee (NVA) schwören einen neuen Fahneneid, in dem sie sich nicht mehr verpflichten, den Sozialismus zu verteidigen; „Ich schwöre, getreu den Gesetzen der Deutschen Demokratischen Republik, meine militärischen Pflichten stets diszipliniert und ehrenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, meine ganze Kraft zur Erhaltung des Friedens und zum Schutz der Deutschen Demokratischen Republik einzusetzen.“

21. Juli: Die britische Rockband „ Pink Floyd“ gibt auf dem Potsdamer Platz in Berlin das bislang größte Konzert in der Geschichte der Rockmusik. Für das Konzert wurden etwa 200 000 Karten verkauft. Unmittelbar vor dem Konzert werden die Tore aber aus Sicherheitsgründen geöffnet, weil noch viel mehr Menschen ohne Eintrittskarte auf das Festivalgelände drängen. Die Bühne steht auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Gesetz über Bildung der Länder in der DDR

22. Juli: Die DDR-Volkskammer verabschiedet mit Wirkung vom 14. Oktober 1990 das Ländereinführungsgesetz und das Gesetz zur Wahl der Landtage. Sie wandelt die seit Juli 1952 zentralistische DDR in einen föderativen Staat mit fünf neuen Ländern um. Damit werden die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen wieder eingerichtet. Die neu gegründeten deutschen Länder werden im Wesentlichen durch Zusammenlegung von Bezirken gebildet.

23. Juli: Der Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern e. V. im Bundesverband Bildender Künstler mit Sitz in Schwerin wird am 23. Juli 1990 unter der Nummer 150 des Vereinsregisters registriert. Der Künstlerbund ist hervorgegangen aus den drei Bezirksverbänden des VBK-DDR in Rostock, Neubrandenburg und Schwerin.

Von Bernhard Schmidtbauer