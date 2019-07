Rostock

Kanu, Kajak oder Hydrobike fahren, segeln, kiten, surfen, Stand-Up-Paddeling, tauchen, rudern, schwimmen oder planschen, am Strand liegen oder auf einer Wiese an einem See – Urlaub und Freizeit am Wasser im Nordosten zu erleben, macht Spaß und ist beliebt. Das Gros der Gäste, die das schönste Urlaubsland in Deutschland erlebt haben, kommen wieder. Einheimische fahren zum Teil im Sommer gar nicht erst weg. Denn wo ist es zu dieser Jahreszeit schöner? Punkten kann MV mit Natur, mit fast 2000 Kilometern Außen- und Binnenküsten. Beinahe 2000 Seen gibt es im Land, die größer als ein Hektar sind. Die mecklenburgische Seenplatte ist eine der größten zusammenhängenden Seenlandschaften in Europa. Hinzu kommen gut 26 000 Kilometer Fließgewässer. Jeder zehnte Tourist ist hierzulande ein Wassertourist, mehr als 7000 Mitarbeiter sind in der Branche des Wassertourismus beschäftigt.

Neue Wasserwanderrastplätze entstehen

Damit der Wassertourismus weiterhin floriert, muss in die Infrastruktur investiert werden, etwa in Wasserwanderrastplätze, Sportbootplätze oder Marinas. So sind die Bauarbeiten für den Wasserwanderrastplatz in Breege auf Rügen so gut wie abgeschlossen. In Wustrow (Fischland) ist man noch voll dabei. Nach Angabe des Wirtschaftsministerium werden diese Projekte im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. An der Ostmole von Stralsund wurde ein Rastplatz im vergangenen Mai eingeweiht. Dort stehen nun 25 neue Gastliegeplätze mit Strom- und Trinkwasseranschlüssen zur Verfügung.

Erneuert wird der Hafen von Lauterbach

auf Rügen für rund fünf Millionen Euro. 4,3 Millionen davon übernimmt das Land. Mit der Sanierung entstehen unter anderem zwei neue Liegeplätze für Flusskreuzfahrtschiffe. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind eine Milliarde Euro Fördermittel in den Aufbau der Infrastruktur geflossen. Trotzdem wird der Platz für Bootsliegeplätze an manchen Orten knapp. Etwa in Waren. In der Stadt an der Müritz baut gerade eine Düsseldorfer Immobilienfirma ein Ressort mit eigener Marina (50 Liegeplätze) zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ebenso kommen in Prerow 44 Liegeplätze hinzu – wenn der Nothafen ausgebaut wird, laut Planung 2020 für bislang 30 Millionen Euro. In Breege auf Rügen kamen gerade 70 neue Plätze am Bodden hinzu.

Doch auch die Infrastruktur für Spaziergänger und Radfahrer ist wichtig. Sind sie doch oft auch spontane „Wassertouristen“.

Im Ostseebad Boltenhagen ist eine neue Dünenpromenade in Planung. Zwei Kilometer lang soll der Weg sein, von dem man direkt aufs Meer schauen kann. Das Projekt wird laut Tourismusverband MV zu 90 Prozent gefördert.

Einen besseren Meerblick erhalten auch Besucher in Koserow auf Usedom. Dort wurde die marode Seebrücke 2013 teilweise gesperrt. Nach der laufenden Saison soll sie abgerissen und erneuert werden. 7,4 Millionen Euro kostet der Neubau, 4,9 Millionen davon steuert das Wirtschaftsministerium bei.

So entsteht in Waren (Müritz) gerade das Domizil „Maremüritz Yachthafen Resort & SPA“. Die Eröffnung findet im kommenden Herbst statt. Die 40 Millionen Euro-Anlage finanziert unter anderem der Düsseldorfer Projektentwickler „12.18. Investment Management GmbH“.

Auch in Pepelow an der Mecklenburgischen Ostseeküste wird gebaut. Bis zum Herbst entsteht dort die Ferienhaussiedlung „Haffdroom“ mit 28 Reetdachhäusern für Aktivurlauber und Familien.

In Wustrow wird neu und umgebaut. Die ehemalige Seefahrtschule auf dem Fischland stand seit 1992 leer. Nach ihrer Entkernung wird aus ihr nun ein Feriendomizil. Dazu kommen komplette Neubauten, die fast fertig sind.

Dass Unterkünfte auf dem Wasser auch ein Trend sind, beweist eine Umfrage. „20 Prozent der Binnenland-Interessenten können sich für einen Bootcharterurlaub auf Flüssen und Seen begeistern“, sagt Jana Sperber, Sprecherin des Tourismusverbandes. Wer mit einer schwimmenden Ferienwohnung auf dem Wasser unterwegs sein will, braucht keinen Bootsführerschein, weil die PS-Anzahl der Motoren begrenzt ist. Es reicht ein Charterschein, der nach einer Einweisung des Haus-Vermieters ausgestellt wird und für den Mietzeitraum gilt.

Angebote in MV müssen noch bekannter werden

„Der Wassertourismus ist eine Branche mit Wachstumspotenzial“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). „Wir haben im Land eine gut ausgebaute Infrastruktur, die von den Gästen intensiv genutzt werden kann.“ Dies müsse allerdings überregional noch bekannter werden. Dieses Ziel unterstützen Kampagnen wie zum Beispiel die „Initiative Deutsches Seenland“. In dem Online-Portal finden Urlauber zahlreiche Empfehlungen und Testberichte aus dem Wassersportrevier von MV und Brandenburg. „Um MV für Gäste auf und am Wasser weiterhin als attraktiven Urlaubsort zu positionieren, sind Investitionen weiter notwendig“, erklärt Glawe. „Das werden wir auch künftig unterstützen.“

Wassertourismus in MV Der maritime Tourismus nimmt einen Anteil von zehn Prozent an der gesamten Tourismuswirtschaft des Landes ein. In diesem Sektor beschäftigen 1400 Unternehmen rund 7100 Frauen und Männer. Dabei wird fast eine halbe Milliarde 474 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. 350 Sportboothäfen und Marinas gibt es in MV. Sie verfügen über 14 000 Liegeplätze an der Küste und knapp 8000 im Binnenland.

Rabea Osol und Klaus Amberger