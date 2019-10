Berlin

Einen Weltraumbahnhof gibt es in Europa bislang nicht. Ein Ort in Deutschland, an dem kleine Raketen mit Satelliten ins All geschossen werden könnten, wäre da doch eine schöne Sache - findet zumindest der Bundesverband der Deutschen Industrie. Und stößt damit bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) auf Wohlwollen.

"Raumfahrt begeistert viele Menschen und sichert tausende Arbeitsplätze in Deutschland. In der Satellitentechnik sind wir führend. Deshalb werde ich den Vorschlag des BDI für einen Weltraumbahnhof gerne prüfen", hatte der CDU-Politiker der "Bild" gesagt. Auch kündigte er an, Anfang 2020 Eckpunkte für ein Weltraumgesetz vorzulegen.

Wenig enthusiastisch reagiert dagegen das Netz auf Altmaiers Plan. "Ich finde es wirklich gut, dass sich die # CDU um die wirklich wichtigen Probleme im Land kümmert. Ein # Weltraumbahnhof ist schließlich viel näher dran an den Sorgen und Nöten der Menschen als der Breitbandausbau, die Entwicklung des Schienen-Netzes oder die Energiewende", schreibt ein User spöttisch.

Ganz ähnlich äußert sich Nico Semsrott, einer der Europaabgeordneten für DIE PARTEI: "Ich mag einfach, dass diese Bundesregierung ganz nah bei den einfachen Leuten ist", schreibt er.

" Altmaier will Idee für deutschen Weltraumbahnhof prüfen."



Nicht minder sarkastisch reagiert ein anderer User. "Ein # Weltraumbahnhof ist das richtige Großprojekt für ein Land, das in Berlin und Stuttgart eindrucksvoll gezeigt hat, dass es weder Flughäfen noch Bahnhöfe bauen kann."

Ein weiterer User lenkt den Blick auf den Nachholbedarf bei Bahnhöfen mit irdischer Funktion. "Bevor man von einem # Weltraumbahnhof spricht, sollte man erst mal dafür sorgen, dass die irdischen Bahnhöfe in einem erträglichen Zustand sind."

Eines bleibt festzuhalten: Wirkliche Aufbruchsstimmung hat Altmaier mit seiner Aussage zu einem potenziellen Weltraumbahnhof in Deutschland nicht auslösen können.

