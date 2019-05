Sassnitz

Am frühen Dienstagabend hat auf der Insel Rügen ein Sprinter-Fahrer ein 14-Jähriges Mädchen auf dem Gehweg überfahren und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall gegen 18.40 Uhr in der Litauischen Straße in Sassnitz ereignet.

Der 51-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter wollte rückwärts in eine Hofeinfahrt einbiegen. Dabei übersah er das Mädchen auf dem Gehweg. Die 14-Jährige geriet unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt.

Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz kamen zum Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

RND/sal